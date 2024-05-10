YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Muğla, Burdur ve Isparta'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı

Muğla, Burdur ve Isparta'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı

AA AA
10.05.2024 15:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla, Burdur ve Isparta'da Gazze'de annelerin yaşam haklarından mahrum bırakılması protesto edildi.

Muğla, Burdur ve Isparta'da kadınlar Gazze'deki mazlum anneler için toplandı

AK Parti Kadın Kolları Teşkilatınca Anneler Günü vesilesiyle, Gazze'deki annelerin sesi olmak amacıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.

Menteşe Kurşunlu Camisi önünde toplanan partililer adına basın açıklamasını okuyan Kadın Kolları Başkanı Duygu Pınar Marçalı Doğru, Gazze'deki annelerin yaşadığı zorluklara dikkati çekti.

Gazze'deki annelerin ağır bir imtihandan geçtiğini belirten Doğru, pazar gününün "Anneler Günü" olduğunu hatırlatarak, Gazze'de yaşanan soykırım nedeniyle anne olmanın hiç bu kadar zor olmadığını söyledi.

Gazzeli annelerin çocuklarına verecek bir lokma ekmek beklediğini ifade eden Doğru, Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda Gazze'de günde ortalama 63 kadının öldürüldüğünü ve bunların 37'sinin anne olduğunu, Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadının risk altında olduğunu dile getirdi.

Doğru, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 34 bin 683 kişi öldüğünü 78 bin 18 kişi yaralandığını söyledi.

Açıklamaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz, Kadem Mete, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan, İl Başkanı Gültekin Akça ile partililer ve kadınlar katıldı.

Konuşmanın ardından vatandaşlara lokma dağıtıldı.

BURDUR

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partili kadınlar adına açıklama yapan AK Parti Burdur Kadın Kolları Başkanı Cennet Özalp Tanrıöver, her canın tek ve biricik olduğunu söyledi.

İsrail'in saldırılarının sonucunda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirten Tanrıöver, Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Gazze'de 9 bin kadının hayatını kaybettiğini aktardı.

Tanrıöver, Filistin'de günde ortalama 63 kadının öldüğünü, bunların 37'sinin anne olduğuna işaret ederek, "Her gün 180 anne ölümle burun buruna doğum yapıyor. Bir Gazzeli anne 'Ben 6 çocuk doğurmakla yükümlüyüm. Çünkü 2'sini İsrail öldürecek, 2'si eve ekmek getirmek için çalışacak, 2'si de ülkesi için okuyacak.' Ya anne olduğunu göremeden, karnında bebeğiyle ölen kadınlar, ölen annesinin bedeninden ameliyatla alınan bebekler... Gazze'deki her 5 kadından 4'ü aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yemek yiyemediğini ifade ediyor." diye konuştu.

Sloganlarla İsrail'e tepki gösteren grup dağıldı.

ISPARTA

Isparta'da ise kadınlar, ellerinde pankartlarla Kaymakkapı Meydanı'nda Gazze için nöbet tutulan çadırın önünde toplandı.

Grup adına konuşan AK Parti Isparta Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, Birleşmiş Milletler toplantılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz." sözlerini anımsattı.

Cumhurbaşkanının ve eşinin, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişimin tüm dünyaya örnek olduğunu belirten Köse, "Hamas'ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah'ta artarak devam eden saldırılar İsrail'in niyetini ortaya koymuştur. Biz anneler olarak yine de İsrail'e bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; ateşkes için bir adım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koruma alanındaki metruk bina yıkıldıKoruma alanındaki metruk bina yıkıldı
Bingöl’de 3 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildiBingöl’de 3 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Malatya’da zincirleme kaza: 3 yaralıMalatya’da zincirleme kaza: 3 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Burdur Isparta Muğla İsrail Gazze ak parti anne kadın saldırı

Muğla Namaz Vakitleri 10 Mayıs Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:55
Öğle
13:08
İkindi
16:56
Akşam
20:11
Yatsı
21:39
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Az çaba ile çok havalı görünün! Çok satan Levi's ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

Versace, Hermes, Guess... Parfümlerde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.