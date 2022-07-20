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Adana Ticaret Borsası

20.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ticaret Borsası

Adana Ticaret Borsasında mısırın kilogramı en yüksek 5,75 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)BuğdayKg7,107,30MısırKg5,555,75Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart)Kg44,9045,00

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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler20 Temmuz Çarşamba

Yaren Eczanesi
Seyhan
Akgün Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Seçgin Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Sarıkaya Eczanesi
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