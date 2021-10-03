YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

03.10.2021 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın Karaisalı ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Çatalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda üç farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca bekledilerKuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler
PARTNER"Bu fotoğrafta 15 yaşındaydım!""Bu fotoğrafta 15 yaşındaydım!"
Adana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildiAdana'da 263 milyon 400 bin kaçak makaron ele geçirilmesiyle ilgili iki şüpheli adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
yangın Adana

Adana Namaz Vakitleri 3 Ekim Pazar

İmsak
05:09
Sabah
06:29
Öğle
12:33
İkindi
15:51
Akşam
18:27
Yatsı
19:41
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi, İstanbul'a geldi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Doktorluk hayali kuran gencin ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Hak-İş'e bağlı 3 sendikanın ABB'deki "sendika yetki itirazı" başvurusu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.