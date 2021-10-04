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Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

04.10.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Örcün Mahallesi'ndeki ormanlık alanda üç farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.

Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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yangın Adana Çukurova

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