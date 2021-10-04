Adana'da çıkan orman yangını söndürüldü

Adana'nın Çukurova ilçesinde üç ayrı noktada çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Örcün Mahallesi'ndeki ormanlık alanda üç farklı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye helikopter ile çok sayıda arazöz ve ekip yönlendirildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahale sonucu kısa sürede söndürüldü.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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