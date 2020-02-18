Adana'da polisten kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı

Adana'da polisin "dur" ikazına rağmen bir süre kaçan şüpheliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Tekel Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri 01 ADR 870 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına rağmen otomobille kaçmaya başlayan sürücü, önce Aydınlar Mahallesi ara sokaklarına ardından da Kıyıboyu Caddesi'ne doğru ilerledi.

Ekiplerin yaklaşık 5 kilometre boyunca kovaladığı şüpheli otomobil, Gürselpaşa Paşa Mahallesi'nde durduruldu. İçerisindeki 5 şüpheliyi yakalayan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuru bulamadı.

Olay yerine sevk edilen trafik polislerinin incelemesinin ardından şüpheliler ve otomobil detaylı inceleme yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

