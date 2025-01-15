100 yıl önce çizilmiş geleceği öngören bir dizi kartpostal bulundu! "Detaylar gerçekliğe inanılmaz derecede uyuyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Dailymail'deki habere göre, kehanet niteliğindeki bu resimler İngiltere'deki Hansons müzayede evinde bir karton kutunun içinde "En L'An 2000" (Ve 2000 yılında) adlı koleksiyonun bir parçası olarak kazara keşfedildi. 1899'da ilk olarak puro/sigara kutuları için basıldılar, daha sonra popülerlikleri nedeniyle kartpostal olarak basıldılar.
Spencer'a göre bulduğu koleksiyon, sekiz adet kesilmemiş kart üzerine renkli olarak basılmış birçok ayrı tasarımı içeriyordu. "En L'An 2000" serisi, aralarında Jean-Marc Cote'un da bulunduğu Fransız sanatçılar tarafından 1900 yılında Paris'teki Dünya Sergisini resmetmek için yaratıldı. Başlangıçta bunların puro/sigara kutularına basılması planlanmıştı, ancak mali nedenlerden dolayı. zorluklar nedeniyle bu plan iptal edildi. Daha sonra bir dizi başka tasarım eklenerek toplam sayı 87'ye çıktı ve kartpostal olarak basıldı ancak piyasaya sürülmedi.
Resimlerin arasında balık yarışları ve şehrin üzerinde uçan havayolları taksileri gibi mizahi fikirlerin yanı sıra, bazı resimlerin bilimsel ilerlemeleri ve helikopterler gibi icatları doğru bir şekilde tahmin etmesi onu ilginç kıldı. Aslında dünyanın ilk helikopteri, bu resimlerin ortaya çıkmasından 40 yıl sonra, yani 1939 yılına kadar hizmete girmemişti.
Bir asırdan fazla süre önce ortaya çıkan Skype/Facetime benzeri görüntülü arama teknolojisiyle gelecekteki yaşamın bir resmi çizildi.
Başka bir kartpostal, bir vücudu tarayan ve talep üzerine otomatik olarak kıyafet basan bir makineyi gösteriyor . Bu, 3 boyutlu tarama sistemlerinin gelişmesiyle birlikte yavaş yavaş gerçeğe dönüşüyor.
1910 yılında ilk ticari uçuş hâlâ bir hayaldi ancak kartpostallarda havadan itfaiyecilerin hayali vardı. Günümüzde orman yangınlarını izlemek için drone'lar kullanılıyor.
Eskiler haberleri evde istedikleri zaman dinlemeyi öngördüler. Gelecek, gerçeğe dönüşen elektrikli tekerlekli patenler gibi yeni eğlence biçimleriyle dolu. Ev otomasyonu vizyonu, bulaşık makinesini andıran bir cihazın görseliyle de ifade ediliyor. Artık insan saçını yapabilen robotlar bile var.
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