100 yıl önce çizilmiş geleceği öngören bir dizi kartpostal bulundu! "Detaylar gerçekliğe inanılmaz derecede uyuyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Dailymail'deki habere göre, kehanet niteliğindeki bu resimler İngiltere'deki Hansons müzayede evinde bir karton kutunun içinde "En L'An 2000" (Ve 2000 yılında) adlı koleksiyonun bir parçası olarak kazara keşfedildi. 1899'da ilk olarak puro/sigara kutuları için basıldılar, daha sonra popülerlikleri nedeniyle kartpostal olarak basıldılar.

Spencer'a göre bulduğu koleksiyon, sekiz adet kesilmemiş kart üzerine renkli olarak basılmış birçok ayrı tasarımı içeriyordu. "En L'An 2000" serisi, aralarında Jean-Marc Cote'un da bulunduğu Fransız sanatçılar tarafından 1900 yılında Paris'teki Dünya Sergisini resmetmek için yaratıldı. Başlangıçta bunların puro/sigara kutularına basılması planlanmıştı, ancak mali nedenlerden dolayı. zorluklar nedeniyle bu plan iptal edildi. Daha sonra bir dizi başka tasarım eklenerek toplam sayı 87'ye çıktı ve kartpostal olarak basıldı ancak piyasaya sürülmedi.