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Los Angeles'taki orman yangınlarından sonra evine döndüğünde keşfettiği şey karşısında gözyaşlarına boğuldu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.01.2025 16:28
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7 Ocak'ta başlayan ve şu ana kadar 24 kişinin ölümüne yol açan orman yangınlarının ardından bölge halkı kıyamet sahneleriyle boğuşuyor. Evlerini kaybedenler arasında çok sayıda ünlü isim bulunurken , alevler nedeniyle mahallelerin tamamı zarar gördü. Los Angeles yangınında evi zarar görenlerden biri de Casey Colvin oldu. Colvin zarar gören mülkünün yanına gittiğinde keşfettiği şey karşısına gözyaşlarına hakim olamadı.

Los Angeles'taki orman yangınlarından sonra evine döndüğünde keşfettiği şey karşısında gözyaşlarına boğuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles bölgesi günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Binlerce mülk yangınlardan zarar görerken Palisades bölgesinde yaşayan Casey Colvin isimli bir adamın tahliye edildikten sonra evine geri döndüğünde evcil hayvanının yangından kurtulduğu görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Casey Colvin , en çok etkilenen bölgelerden biri olan Palisades'teki evine geri dönüp iki köpeğini bulmaya çalışıyordu.

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Bölgedeki tahliyeler başladığında evde değildi ancak Oreo ve Tika Tika Tika adındaki çok sevdiği hayvanları hâlâ içerideydi. NBC News muhabiri Liz Kreutz'a konuşan ABD'li adam köpeklerini kurtarmak için büyük bir mücadeleye başladı. Kahraman bir itfaiyeci Colvin'in köpeklerini bulmak için evini aramaya gittiğini açıkladı.

İKİSİ DE KURTARILDI

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İtfaiyeci Tika Tika Tika ile geri döndü ve Colvin yanmış mahallede el ilanları dağıtarak diğer köpeği Oreo'yu aramaya başladı. Günlerce devam eden arama çalışmalarının sonrasında Colvin, köpeğin evinin molozları arasında gizlendiğini fark ederek kendisine haber veren bir kişinin yardımıyla diğer köpeğini de buldu.

Köpeklerinin yaşadığını gören adam, "Aman Tanrım, yaşıyorsun! Yaşıyorsun! Teşekkür ederim Tanrım," diye bağırarak zıplamaya başladı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne kadar tatlı bir an. Yeniden bir araya gelebildiklerine sevindim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gözlerimden yaşlar aktı. Onun sevincine ortak oldum. Bu adam onun yavruları için çok mutluyum" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Los Angeles
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