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Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı
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Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
13.01.2025 12:37
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Şehir hayatının koşturmacasında ya da doğada geçirdiğiniz anlarda güvenle, rahatça adım atmak için neye ihtiyacınız var? Tabii ki doğru bir spor ayakkabıya! İşte bu noktada devreye giren outdoor tutkunlarının favori markalarından Salomon'un spor ayakkabıları, günün fırsat ürünü oldu. Bir çift Salomon ile yürüyüş deneyiminizi en üst seviyeye taşımaya ne dersiniz?

Doğada vakit geçirirken ya da kışın soğuk, çetin şartlarında konforlu hissetmenizi ve gün boyu rahat kalmanızı sağlayan nedir? Tabii ki ayakkabınız! Peki, ayağınıza en uygun outdoor ayakkabıyla tanışmaya ne dersiniz? Yılların deneyimi ve teknolojisiyle ürettiği spor ayakkabılarıyla Salomon, hem performansı hem de konforu bir araya getiriyor. Siz de kaliteli bir outdoor ayakkabı arayışındaysanız Salomon indirimlerinden faydalanarak kendinize iyi bir model seçebilirsiniz.İşte her adımında güven veren indirimdeki Salomon modelleri...

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Salomon ürünleri burada!

1. Salomon Elixir Activ Mid GTX Outdoor Ayakkabı

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Salomon Elixir Activ Mid GTX Outdoor Ayakkabı, zorlu doğa koşullarında maksimum konfor ve dayanıklılık sunmak için tasarlandı. Su geçirmez GORE-TEX teknolojisiyle donatılan bu bot, yağmurlu ve çamurlu hava koşullarında bile ayaklarınızı kuru tutuyor. Dayanıklı yapısı, her türlü araziye uyum sağlarken hafif orta tabanı sayesinde enerji kaybını minimumda tutuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün dün ulaştı, giyme şansım oldu. Öncelikle 1 numara büyük almanızı tavsiye ederim. Ayakkabıya gelince ürün hem bot kadar koruyucu hem de bir spor ayakkabı kadar hafif ve rahat. Gore-tex olduğu için tamamen su geçirmez. Tavsiye ederim."

  • "Ürünü çok beğendik duruşu içinin rahatlığı çok iyi."
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2. Salomon Speedcross 6 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

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Salomon Speedcross 6 GTX yüksek performanslı bir yürüyüş ayakkabısı olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, özellikle dağ koşuları ve zorlu off-road parkurlar için ideal. Gore-Tex malzemesi sayesinde su geçirmezlik sunarken ayakların kuru kalmasını sağlıyor. Üst kısmındaki dayanıklı malzeme ve Sensifit teknolojisi, ayağınıza mükemmel uyum sağlayarak hareket özgürlüğü sunuyor. Contagrip dış tabanı da kaygan ve engebeli yüzeylerde mükemmel kavrama sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Gündelik yumuşak tabanlı bir ayakkabı değil. Bunun için Super Cross 4 serisine bakmalısınız. Fakat bu da aşırı iyi ayağı sarıyor, çorapla geziyormuşsunuz hissi veriyor. Yalnızca outdoor ayakkabı olduğu için taban kauçuğu diğer serilere göre sert. Görünüşünden de anlaşıldığı gibi."

  • "Çok teşekkürler. Amazon her zamanki gibi çok hızlı ve güvenilir. Ayakkabılar çok rahat. Ayağımı hemen sardı. Beden olarak normal ayakkabılardan tam oturdu. Diğer marka ürünlerde 41 beden numara giyerken bu 42 beden numarası tam oldu. Alırken ona göre alırsanız tekrar tekrar sipariş ile uğraşmazsınız."
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3. Salomon X Ultra 4 Gtx Gri Erkek Ayakkabı

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Salomon X Ultra 4 Gtx, hem dağ yürüyüşleri hem de günlük outdoor aktiviteleri için tasarlanmış, dayanıklı ve konforlu bir ayakkabı olarak karşımıza çıkıyor. Bu model, özellikle zorlu arazi koşullarında güvenli bir yürüyüş deneyimi sunmak amacıyla geliştirilmiş. Su geçirmeyen ayakkabı, yağışlı havalarda kullanım kolaylığı sağlarken, özel taban teknolojisi sayesinde de uzun süreli konfor ve darbe emilimi sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Tereddüt ederek aldım ama harika bir ayakkabı. Çok rahat. Ayağımı çok yakmıyor. Bağcık derdi olmaması süper ve tabanı harika kavrıyor. Güzel bir arazi ayakkabısı."

  • "Giydiğim en rahat ayakkabılar içinde ilk 3'e girer."
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4. Salomon XA PRO 3D V9 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

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Dağ koşuları ve off-road yürüyüşleri için tasarlanmış bu ayakkabı dayanıklı ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor. 3D Advanced Chassis teknolojisi ile ayağı desteklerken Contagrip dış tabanı farklı zeminlerde mükemmel kavrama sağlıyor. Sensifit teknolojisi ayakkabının ayağınıza kusursuz şekilde oturmasına yardımcı oluyor ve yürüyüş sırasında ekstra rahatlık sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kendi bedenimi aldım, tam oldu. Ayağım taraklı olmasına rağmen bir sıkıntı yaşamadım."

  • "Çok rahat ve sürekli tercih ettiğim bir marka ama bu modelde topuğun arkası üst kısmından biraz vuruyor ayağınıza. Biraz açısını dar yapmışlar gibi geldi bana."
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5. Salomon Thundercross Gore-Tex Outdoor Ayakkabı

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Her türlü zorlu arazi koşulunda güvenle kullanabileceğiniz Salomon Thundercross Gore-Tex, , su geçirmez özelliği ile tam bir arazi ayakkabısı. Agresif 5 mm çıkıntılara sahip dış tabanı ile kaygan yokuşlardan kayalık yüzeylere kadar üstün tutuş ve denge sağlayan ürün, Gore-Tex teknolojisi sayesinde ayaklarınızı kuru tutarken nefes alabilir yapısıyla konfor sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Amazon sayesinde kaliteyi uygun fiyata alabiliyoruz."

  • "Şık, rahat ve kaliteli ürün."
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6. Salomon 412956 Z X Ultra 4 Mid Gtx W Outdoor Mor Kadın Ayakkabı

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Yüksek performanslı ve dayanıklı bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız Salomon X ULTRA 4 Mid GTX Kasın Yürüyüş Ayakkabısı tam size göre! Bu ayakkabı, hem doğa yürüyüşleri hem de trekking aktiviteleri için tasarlandı. Gore-Tex membranı sayesinde su geçirmezlik ve nefes alabilirlik özellikleri sunuyor. Ayrıca Contagrip tabanı sayesinde zeminde tutuş sağlıyor ve kaymayı önlüyor. Hafif yapısıyla rahat bir kullanım ve yürüyüş deneyimi sunan ayakkabının sağlam yapısı, ayak bileğini destekleyerek yürüyüş sırasında daha fazla stabilite ve güvenlik vadediyor. TPU burun koruması ise ayakkabının ön kısmını darbelere karşı koruyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Salomon kalitesi. X ultra 4 önceki modellerden daha da iyi. Fiyat olarak biraz yüksek ama hakkını veriyor. Kargo 36 saatte elime ulaştı. Teşekkür ediyorum."

  • "Ürün gerçekten harika, kesinlikle alınabilecek en iyi ayakkabılardan biri."
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7. Salomon X-Adventure GTX Outdoor Kadın Ayakkabı

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Salomon X-Adventure, her türlü maceraya hazır olanlar için dizayn ediliyor. Advanced Chassis teknolojisi sayesinde denge ve stabiliteyi en üst seviyeye çıkarırken Contagrip tabanı ile kaygan ve zorlu yüzeylerde bile iyi bir tutuş sağlıyor. Nefes alabilir 3D Mesh yapısı ile ayaklarınız gün boyu ferah kalıyor. Sağlam modeli ve konforlu iç tabanı ile Salomon ayakkabı, doğada keşfe çıkmayı sevenler için mükemmel bir seçim.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mağazadan beğendiğim ayakkabıyı, çok daha uygun fiyata aldım."

  • "Ayakkabı mükemmel, kışlık bir ayakkabı almak istemiştim, aylarca kışın giyebileceğim bir ayakkabı aradım ve sonunda buldum. Ayakkabı çok rahat, gerçekten çok sıcak tutuyor ve asla su geçirmiyor. Sonbahar kış için ideal yazın da doğa sporları için ideal bir ayakkabı olduğunu düşünüyorum."
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8. Salomon Alphacross 5 GTX W Kadın Yürüyüş Ayakkabısı

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Salomon Alphacross 5 Kadın Yürüyüş Ayakkabısı, hem patikalarda hem de günlük koşularınızda mükemmel performans sunan çok yönlü bir seçenek. Derin ve agresif çivileri sayesinde çamurlu arazilerde bile üstün kavrama sağlar, böylece her adımda güvenle ilerleyebilirsiniz. Yumuşak orta taban kompozit malzemesi uzun süreli yastıklama ve konfor sunarak uzun yürüyüşlerde dahi rahatlık sağlar. Hem dayanıklı hem de konforlu olan bu ayakkabı, doğada veya şehirde keyifle kullanılabilecek bir modeldir. Şu anda indirimde olan bu fırsatı kaçırmayın ve her koşulda konforunuzu garantileyin!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yağmurda koşarken giydim, kaymıyor. Yere basışı sağlam."

  • "Tek kelime ile harika ayakkabı ve 1 günden az süre ile teslim olması mükemmel. Teşekkür ederim."
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9. Salomon Speedcross 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı

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Salomon Speedcross 6 W Patika Koşusu Ayakkabısı, en zorlu arazi koşullarında bile mükemmel tutuş ve konfor sunan bir favori. Çamur, kar ve yumuşak zeminler için tasarlanan bu ayakkabı, Contagrip® TA tabanı ile maksimum kavrama sağlarken, Quicklace sistemi sayesinde ayaklarınıza tam uyum sağlıyor ve kolayca giyilip çıkarılıyor. Hassas uyum sağlayan SensiFit teknolojisi, ayağınızı sararak neredeyse kişiye özel bir rahatlık sunarken, su geçirmez özelliği sayesinde en zorlu hava koşullarında bile güvenle kullanabilirsiniz.

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10. Salomon X Ultra 4 Gtx W Kadın Arazi Tipi Koşu Ayakkabısı

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Salomon X Ultra 4 GTX, yokuş yukarı ve aşağı inişlerde üstün performans sunan, teknik arazi koşullarına uygun bir arazi ayakkabısı. Stabilite, kavrama ve su geçirmezlik özellikleriyle fark yaratan rün, hareket özgürlüğünü korurken eklemleri destekliyor. GORE-TEX teknolojisiyle ayaklarınızı kuru tutarken, zorlu koşullarda konfor ve dayanıklılığı bir arada sunuyor.

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Bu içerik 13 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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