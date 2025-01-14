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Görenler gözlerine inanamadı! Valizinde yavru timsah kafasıyla uçağa binmeye çalıştı... "Ciddi şekilde ihlal..."

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
14.01.2025 15:20
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Hindistan'ın Delhi şehrinde bulunan havalimanında oldukça ilginç bir an yaşandı. İsmi açıklanamayan yolcu valizinde bulunan yavru timsah kafatasıyla uçağa binmeye çalışırken gümrük görevlileri tarafındna yakalandı. Delhi Gümrükleri yaptığı açıklamada, "Bu vaka yaban hayatı ve gümrük yasalarının ciddi şekilde ihlal edildiğini ortaya koyuyor" ifadeleri yer aldı.

Görenler gözlerine inanamadı! Valizinde yavru timsah kafasıyla uçağa binmeye çalıştı... "Ciddi şekilde ihlal..."

MYNET|DIŞ HABERLER Hindistan'da bir adam, uçağına yavru timsah kafatasıyla binmeye çalışırken yakalanarak havaalanında yetkililer tarafından tutuklandı. Delhi Gümrükleri, X'te yaptığı açıklamada , 32 yaşındaki adamın Yeni Delhi'den Kanada'ya yaptığı uçuştan önce Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndaki (DEL) güvenlik kontrolünde yakalandığını söyledi.

BEBEK TİMSAH OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

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Yetkililer, kimliği henüz paylaşılmayan adamın keskin dişli, krem rengi bir beze sarılı bir kafatası taşıdığının tespit edildiğini dile getirdi. Kafatası daha sonra Orman ve Yaban Hayatı Bakanlığı'na (GNCTD) götürüldü ve adli inceleme sonucunda bunun bir bebek timsaha ait olduğu doğrulandı.

Delhi Gümrükleri, adamın daha sonra yasa dışı bulundurma, "korunan yaban hayatı ürününü" ihraç etmeye çalışma ve bu tür ürünlerin yanlış beyan edilmesini, yasa dışı ihracatını ve kaçakçılığını yasaklayan 1962 Gümrük Kanunu'nu ihlal etme suçlarından tutuklandığını söyledi.

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Express
Anahtar Kelimeler:
Hindistan timsah
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