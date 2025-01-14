Herkes kaçarken o bile isteye yangına gitti! YouTuber elektrikli bisikletiyle yangın bölgesini gösterdi: "Kıyametvari bir sahne"

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Kaliforniya'daki şehirde itfaiyecilerin yangınları kontrol altına alma çabaları nedeniyle , son bir haftada etkilenen bölgelerden yaklaşık 200.000 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Yetkililer, Los Angeles'ta çıkan yangınlarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 binden fazla evin kül olduğunu doğruladı. Geçtiğimiz hafta yangınların başlamasından bu yana haberlerde sürekli yer alırken, bir YouTuber, felaket bölgelerinden daha fazla görüntü elde etmek için hayatını riske attı.
YouTuber John Hicks, yıkımın kapsamlı video görüntülerini çekti ve 8 Ocak'ta çekim yaptığını, yangınların neredeyse bir hafta sonra bile devam edeceğinden habersiz olduğunu açıkladı.
Bisikletiyle yangın bölgesine giden Hicks izlenimlerini, "Şu anda Pasadena, Kaliforniya'da Eaton Kanyonu yangınının güney ucundayız. Burada nefes almak çok zor, çok kıyametvari bir sahne, gökyüzü turuncu, havada uçuşan küller var. Bugün maske takmak zorundayım çünkü burada düzenli olarak ayakta dururken nefes almak neredeyse imkansız" dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hicks'in YouTube görüntülerini yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu video, LA bölgesinde gerçekten neler olup bittiğine, nasıl hissettirdiğine, nasıl duyulduğuna ve nasıl göründüğüne dair inanılmaz bir belgesel." yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu video çok önemli. Dışarı çıkıp bize orada gerçekten neler olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen güvende kalın." yorumunda bulundu.
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