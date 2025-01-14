Herkes kaçarken o bile isteye yangına gitti! YouTuber elektrikli bisikletiyle yangın bölgesini gösterdi: "Kıyametvari bir sahne"

MYNET|DIŞ HABERLER Güney Kaliforniya'daki şehirde itfaiyecilerin yangınları kontrol altına alma çabaları nedeniyle , son bir haftada etkilenen bölgelerden yaklaşık 200.000 kişi tahliye edilmek zorunda kaldı. Yetkililer, Los Angeles'ta çıkan yangınlarda şu ana kadar en az 24 kişinin hayatını kaybettiğini ve 12 binden fazla evin kül olduğunu doğruladı. Geçtiğimiz hafta yangınların başlamasından bu yana haberlerde sürekli yer alırken, bir YouTuber, felaket bölgelerinden daha fazla görüntü elde etmek için hayatını riske attı.