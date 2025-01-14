5 yaşındaki küçük kız timsaha yem oldu! Yardım çığlıkları yankılandı... Ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

MYNET|DIŞ HABERLER Endonezya'nın Bangka Bölgesi'ndeki Bukit Layang Köyü'nde 5 yaşındaki Caca isimli küçük kız, sabah saatlerinde anne ve babasıyla birlikte göl kenarına gitti. Küçük kız göle girdikten kısa bir süre bir timsahın hedefi oldu. Çığlık atan kızı karanlık derinliklere sürüklerken, kızın ailesi çaresizce onu kurtarmaya çalıştı.

Yerel polis , köylüler ve Bangka Belitung arama kurtarma teşkilatı üyelerinden oluşan kurtarma ekipleri , çocuğu bulmak için gün boyu çalıştı. Saatler sonra timsah yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Kafatası canavarın çeneleri tarafından kırılan Caca'nın cesedi ertesi sabah erken saatlerde çıkarıldı. Kızın cenazesi, toprağa verilmek üzere kederli ailesine teslim edildi.