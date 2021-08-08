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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

08.08.2021 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde Kerim H'ye (40) kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Başından yaralanan Kerim H, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kerim H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 boş kovan buldu.

Polis, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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