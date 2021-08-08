Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Tellidere Mahallesi'ndeki evinin önünde Kerim H'ye (40) kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı.

Başından yaralanan Kerim H, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Kerim H'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 10 boş kovan buldu.

Polis, saldırının ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz