Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yüreğir, Karataş ve Karaisalı ilçelerinde bazı adresler ve araçlarda arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, 10 kilo 129 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 60 fişek ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, M.T, S.P, T.K, H.T. ve V.Y'yi gözaltına aldı.
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