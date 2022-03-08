YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

08.03.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Adana'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Yüreğir, Karataş ve Karaisalı ilçelerinde bazı adresler ve araçlarda arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, 10 kilo 129 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram kenevir tohumu, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve buna ait 60 fişek ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, M.T, S.P, T.K, H.T. ve V.Y'yi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyorAdana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi oksijenle şifa dağıtıyor
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyorKovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Sakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyorSakarya'nın kadın emniyet müdürleri, vatandaşla kurdukları diyalogla fark oluşturuyor
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:34
Sabah
06:53
Öğle
12:55
İkindi
16:11
Akşam
18:46
Yatsı
20:00

Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Salı

Baraj Eczanesi
Seyhan
Bahçeşehir Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Bilge Eczanesi
Seyhan
Defne Eczanesi
Seyhan
Ertürk Eczanesi
Seyhan
Özen Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Yöntemi şaşırttı! Kimse evlenmek istemeyince...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Şaşırtan adım! Putin’in kızı öyle bir hamle yaptı ki...

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.