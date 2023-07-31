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Adana'da uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

31.07.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, konteynerde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 15 Nisan'da tutuklanan E.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, polis ekipleri tarafından Barış Mahallesi'nde bulunan bakkal görünümlü bir konteynerde, sanığın sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu yanına gelen kişilere satarken yakalandığı belirtildi.

Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ile kutu içine gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildiği de kaydedildi.

İddianamede, sanığın "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu, deşifre olmamak için kod adı kullandığı anlatılarak, E.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince ilerleyen günlerde başlanacak.

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Adana uyuşturucu dava

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