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Adanalı “Erkan Abi”nden ilginç görüntü: Sokakta kostümle koştu! Gören dönüp bir daha baktı

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Çiğdem Berfin Sevinç

Sosyal medyada "Erkan Abi" adıyla tanınan içerik üreticisi Erkan Toy, bu kez Adana sokaklarında ortaya çıktı. Fred Çakmaktaş kostümü giyerek trafikte koşan Toy'un görüntüleri dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaştığı videolarla "Erkan Abi" adıyla tanınan Erkan Toy, Adana sokaklarında çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş kostümüyle trafikte koşarken görüntülendi.

Adanalı “Erkan Abi”nden ilginç görüntü: Sokakta kostümle koştu! Gören dönüp bir daha baktı 1

ÇEVREDEKİLER O ANLARI KAYDA ALDI

Adana’da çektiği videolarla geniş bir kitle tarafından tanınan Erkan Toy, daha önce çektiği videolar sebebiyle infiale sebep olmuştu. Fred Çakmaktaş kılığına girerek trafikte koşan Toy, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Adanalı “Erkan Abi”nden ilginç görüntü: Sokakta kostümle koştu! Gören dönüp bir daha baktı 2

Adanalı “Erkan Abi”nden ilginç görüntü: Sokakta kostümle koştu! Gören dönüp bir daha baktı 3

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya trafik kostüm fred
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