Adanalı “Erkan Abi”nden ilginç görüntü: Sokakta kostümle koştu! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyada paylaştığı videolarla "Erkan Abi" adıyla tanınan Erkan Toy, Adana sokaklarında çizgi film karakteri Fred Çakmaktaş kostümüyle trafikte koşarken görüntülendi.

ÇEVREDEKİLER O ANLARI KAYDA ALDI

Adana’da çektiği videolarla geniş bir kitle tarafından tanınan Erkan Toy, daha önce çektiği videolar sebebiyle infiale sebep olmuştu. Fred Çakmaktaş kılığına girerek trafikte koşan Toy, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.