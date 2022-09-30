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Adanalı kebapçılar lezzet festivali için gün sayıyor

30.09.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Restoran sahibi Cihangir Korkmaz: - "Geçen sene festivalde 3 ton et tüketmiştik, bu sene 5-6 ton üzerine çıkmayı hedefliyoruz" - Restoran sahibi Yaşar Aydın: - "Misafirleri 'Adanaca' ağırlıyoruz, sevgiyle, saygıyla, lezzetle, biz bu şekilde ağırladıkça onlar daha çok geliyorlar ve Adana vazgeçilmez oluyor"

OZAN EFEOĞLU - Adana'daki kebapçılar, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçilerine coğrafi işaret tescilli kebabı tattırmak için sabırsızlanıyor.

Kentin geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlayan ve bu yıl 7-9 Ekim'de, Merkez Park'ta gerçekleştirilecek festival için Adanalı kebapçılar hazırlıklarını sürdürüyor.

Kebapçılar, tonlarca kuzu etini "zırh" tabir edilen büyük bıçaktan geçirdikten sonra çeşitli baharatlarla yoğurarak elde ettikleri kıymayı, şişlere takıp ateşle buluşturmak için gün sayıyor.

Valilik tarafından düzenlenen festival, ziyaretçilerine, "gastro şovlar", tadım seansları, söyleşiler ve mutfak atölyelerinin yanı sıra kentin coğrafi işaret tescilli kebabını da tatma fırsatı sunuyor.

Festivalin sponsorlarından olan restoran sahibi Cihangir Korkmaz, AA muhabirine, festival için hazırlıklarına devam ettiklerini söyledi.

Festival gününü sabırsızlıkla beklediklerini anlatan Korkmaz, "Lezzet festivali için stantlarımızı, tezgahlarımızı büyüttük, ekipmanlarımızı yükselttik, yeni araç gereçler aldık, eleman sayımızı arttırdık, misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Bu sene 700 bin ve üzeri ziyaretçi bekliyoruz. İnşallah Adana için çok güzel kazanç sağlayacak. Restoran olarak geçen sene festivalde 3 ton et tüketmiştik, bu sene 5-6 ton üzerine çıkmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Korkmaz, festivale gelen ziyaretçilerin memnun ayrılacağını belirtti.

Sayılı günler kalan festivale hazır olduklarını aktaran Korkmaz, şöyle devam etti:

"Festivale gelenlerin tüm stantları gezmesini, her ürünün tadına bakmalarını istiyoruz. Adana lezzeti gerçekten büyük bir mutfak. Festivalde biz de eski usul dürüm yapacağız. Tablacı dürümü dediğimiz konsepti gelen misafirlerimize ikram edeceğiz. Adana dürümünün içinde, tablacı salatası domatesi, biberi, maydanozu ve tırnaklı pide ekmeğiyle beraber kebabı çekiyoruz o şekilde sarıp müşterilerimize sunuyoruz. Bu lezzet bu festival gerçekten Türkiye'nin en büyük festivali herkesi bekliyoruz."

-"Lezzet festivalinde binlerce insan geliyor"

Restoran sahibi Yaşar Aydın, lezzet festivaline ilginin her geçen yıl arttığını söyledi.

Festivalin kentin lezzetlerinin tanıtılması açısından önemli olduğunu anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Adana'ya çok büyük ilgi var. Her yıl şehir dışı ve yurt dışından binlerce insan buraya geliyorlar. Adana güzel bir şehir ve misafirperver insanları var. Adana'yı gelip görenin buradan ayrılması imkansız, her sene gelmek ister. Bizim için önemli olan Adana'ya gelen misafirleri 'Adanaca' ağırlamak. Misafirleri 'Adanaca' ağırlıyoruz, sevgiyle, saygıyla, lezzetle, biz bu şekilde ağırladıkça onlar daha çok geliyorlar ve Adana vazgeçilmez oluyor. Gördüğünüz gibi her sene şehrimize lezzet festivalinde binlerce insan geliyor."

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