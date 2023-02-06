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Adanalı'nın Nevzat Müdür'ü Orhan Aydın'dan deprem sonrası üzen haber! "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum"

06.02.2023 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanalı dizisinde canlandırdığı Nevzat Müdür karakteri ile hafızalara kazınan ünlü tiyatrocu Orhan Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda üzücü haberi duyurdu. Aydın, Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi sonrası kızına ve annesine ulaşamadığını duyurdu.

Adanalı'nın Nevzat Müdür'ü Orhan Aydın'dan deprem sonrası üzen haber! "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum"

Ünlü tiyatrocu Orhan Aydın, Kahramanmaraş ve Gaziantep depremi üzücü bir açıklama yaptı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Tiyatrocu Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kızıma ve annesine ulaşamıyorum” dedi.

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Orhan Aydın daha önce Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi isimlerin yer aldığı dizide Orhan Aydın, Nevzat Müdür'e hayat vermişti.

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Ünlü tiyatrocunun oynadığı diziler arasında Kertenkele, Hayat Bilgisi, Hırsız Polis de yer alıyor.

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Orhan Aydın sosyal medya anne karakteri

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