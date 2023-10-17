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Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tuğçe Özbudak'ın oynadığı diziler

17.10.2023 11:36 | Son Güncelleme:
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Adanalı dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak 2. Sayfa magazin programına konuk olması nedeniyle merak konusu oldu. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Tuğçe Özbudak kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Adanalı dizisinin Pınar'ı Tuğçe Özbudak'ın oynadığı diziler...

Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak kimdir, nereli ve kaç yaşında? Tuğçe Özbudak'ın oynadığı diziler

Adanalı dizisiyle hafızalara kazınan Tuğçe Özbudak, katıldığı programlar ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu bugün 2. Sayfa magazin programına konuk oldu. İşte Adanalı'nın Pınar'ı Tuğçe Özbudak hakkında merak edilenler...

TUĞÇE ÖZBUDAK KİMDİR?

Tuğçe Özbudak, 10 Haziran 1982 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. ilkent Üniversitesi'nden mezun olan Özbudak, oyunculuğa "Aloya" adlı dizi ile başladı. Tuğçe Özbudak asıl tanınırlığını ise Adanalı dizisindeki Pınar karakteriyle yakaladı.

2008-2010 yılları arasında yayımlanan Adanalı dizisinde Pınar karakterini canlandıran Özbudak, yıllar sonra katıldığı moda programıyla gündeme geldi. İşte Benim Stilim 2016 yarışmasına katılan Tuğçe Özbudak, finalist olmayı başarmıştı.

Tuğçe Özbudak, Melikhan Kılıçarslan ile 2020 eylül ayında nikah masasına oturdu.

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TUĞÇE ÖZBUDAK'IN OYNADIĞI DİZİLER

Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak'ın oynadığı dizi ve filmler:

2006 Kod Adı
2007 Kod Adı: Kaos
2007 Yalan Dünya
2007–2008 Kuzey Rüzgârı
2007 El Gibi
2008 Memur Muzaffer
2008 Gece Gündüz
2009–2010 Adanalı
2012, 2013 İşler Güçler
2006 Değirmencinin Kızı
2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite
2009 Kanımdaki Barut
2014 Yusuf Yusuf

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