Adau Mornyang uçağı birbirine kattı! İnanılmaz olay

24 yaşındaki model Adau Mornyang Avustralya’dan ABD’ye gitmek için bindiği uçakta yaptıklarıyla manşatlerde...

Reçeteli ilaç içtikten sonra iki kadeh de alkol alan ünlü model her ne kadar ardından uyuduğunu söylese de anlatılanlar pek öyle değil...

Uçaktakilerin anlattığı hikayeye göre ünlü model çok sarhoştu ve uçağı birbirine kattı.

Top modelin saatlerce bağırarak hakaret savurduğu ve ırkçı küfürler ettiği iddia ediliyor.

Seksi model bununla da kalmamış ve bir erkek uçuş görevlisine fiziksel olarak da saldırarak bir de tokat atmış...

Adau Mornyang daha sonra uçaktaki güvenlik görevlileri tarafından zapt edilerek uçuş boyunca uçağın arkasında bekletilmiş.

Adau Mornyang uçuşun hemen ardından mahkeye çıkarıldı ve ABD'de ceza aldı.

Miss Avustralya finalisti Mornyang ise suçlamaları şu sözlerle reddediyor:

“Uyandığımda ne için tutuklandığımı anlamadım. Uyurken nasıl başkasını tokatlamış olabilirim ki? Hiç hatırlamıyorum!”

Genç manken, 21 Ocak’ta gerçekleşen uçuşta yaşadığı olayla ilgili olarak Haziran ayında ceza alacak. Modelin 21 yıla kadar hapis cezası alabileceği konuşuluyor.



