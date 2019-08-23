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Addams Ailesi’nden Türkçe afiş

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 23.08.2019 17:04 | Son Güncelleme

Ürkütücü ve çılgın aile Addams Ailesi animasyonundan Türkçe afiş yayınlandı.

Addams Ailesi’nden Türkçe afiş

Seslendirme kadrosunda Oscar ödüllü Charlize Theron ile başarılı aktör Oscar Isaac'in yer aldığı yeni jenerasyon Addams Ailesi filminden Türkçe afiş sinema severlerin beğenisine sunuldu. Yılların eskitemediği ikonik Addams Ailesi’ni bu sefer; evin kızı Wednesday’i Chloe Grace Moretz, Finn Wolfhard’ı Pugsley, Uncle Fester’i Nick Kroll ve Grandmama’yı da Bette Midler seslendirecek. Filmde yeni karakterlerle de karşılaşacağız. Bunlar reality TV şovu sunucusu Margaux Needler ve kızı Parker olacak.

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Conrad Vernon ve Greg Tiernan yönetmenliğindeki animasyon türündeki The Addams Family uyarlama filminin konusu ise şöyle: Kocasına ve çocuklarına kendini adamış bir kadın olan Morticia, ailesini bir arada tutan soluk tutkaldır. Güler yüzlü, kötücül ve tutkulu bir şekilde karısına aşık olan aile babası Gomez, her zaman girişimci ruhunu korumaktadır. Ailenin çocukları da oldukça şahsına münhasır bireylerdir. Uzun örgüleri ve iğneleyici mizahı ile zeki genç kız Wednesday ve bulabileceği en büyük tehdit ve tehlikelerin peşinden koşan 10 yaşındaki Pugsley. Ancak evin bireyleri bunlarla sınırlı değildir. Ailenin çılgın macası Fester iyi huylu, neşeli ve her şekilde kargaşaya yol açabilirken, Büyükanne ise yarasalar ve kafatasları gibi şekiller vererek pişirdiği şekerli kurabiyeleri seven torunlarına tapar. Aile yaklaşan kutlamaları için hazırlıkların ortasındayken, Margaux Needler ortaya çıkar. Margaux Needler sevilen bir reality-show programının kraliçesidir ve banliyö tipi pastel mükemmelliğe kendini adamıştır. Bu iki farklı cephenin karşılaşması nasıl sonuçlanacaktır?...

Addams Ailesi üçüncü kez, 13 Aralık tarihinde beyaz perdeye geri dönüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Addams Ailesi The Addams Family Charlize Theron Oscar Isaac

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