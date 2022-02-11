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Adele striptizcilerle direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı

11.02.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brit'te ödülleri toplayan Adele, katıldığı GAY'nin Porn Idol etkinliğinde sahneye çıkarak direk dansı yaptı. Sahnedeki çıplak dansçılar, Adele'i direkt dansı yaparken görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Dans öncesi şarkılara eşlik ettiği görülen Adele'in sütyenine kadar soyunması dikkat çekti. Ünlü şarkıcı Adele'nin üzerindeki 3 bin 280 euroluk takımını çıkartmakta sıkıntı görmedi.

Adele striptizcilerle direk dansı yaptı! Sosyal medya yıkıldı

Adele, dün gece sütyenine kadar soyunup şarkılar söylediği striptiz yarışmasında sahneye çıkarak yaptığı seksi dans ile kulüp müdavimlerini şoke etti. It's Raining Me şarkısına eşlik ederken ceketini çıkarıp sütyenine kadar soyunan Adele'nin sonrasında gelen dansı hayranlarına büyük sürpriz oldu.

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Brit töreninde 3 ödül birden alan dünya starı Adele'nin hayli keyifli ve alkollü olduğu gözlerden kaçmadı.

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Gay kulübünde önce alkol alarak göğüs dekoltesi veren Adele, gecenin ilerleyen saatlerinde ise sahneye çıkarak üstsüz stripsizcilerin arasında direk dansı yaparak izleyenleri coşturdu.

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33 yaşındaki Adele daha önce kimse böyle görmemişti. Yarışmayı sahnenin yanındaki VIP bölümünden izleyen Adele, seyircilerin tezahüratlarına dayanamadı ve direğe tırmanmaya karar verdi.

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Adele'nin direk dansı dünya magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Salı günkü BRIT Ödülleri'nde kazandığı üçlü galibiyetin ardından Londra'ya dönen Adele, beyaz bir takım elbise içinde dans ederken kulüp müdavimleri tarafından görüntülendi.


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