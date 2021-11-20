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Adele yeni albümünde oğluna seslendi

20.11.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adele, yeni albümü '30'da oğluna boşanma sürecinde hissettiklerini anlattığı sesli bir not bırakıyor.

Adele yeni albümünde oğluna seslendi

Ünlü şarkıcı Adele, yeni albümünde oğlu Angelo’ya seslendi. My Little Love isimli şarkıda oğluna boşanma sürecinde yaşadıklarını anlattı.
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2012’den beri Simon Konecki ile gözlerden uzak bir ilişki yaşayan ve 2017’deki Grammy Ödül Töreni’ndeki konuşmasında Konecki ile evlendiklerini doğrulayan şarkıcı, 2019 yılında da ayrılacaklarını duyurmuştu. 33 yaşındaki Adele ve 47 yaşındaki Konecki, Nisan 2019’da ayrıldıklarını açıkladılar ve o eylül ayında boşanma davası açıldı. Dava bu yılın mart ayında sonuçlandı.
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Çift, çocukları Angelo’nun ortak velayeti ile sonuçlanan boşanma davasını sessiz sedasız tamamlarken Adele yeni albümünde oğluna sesli bir not bıraktı. Adele, My Little Love isimli şarkıda şu sözlere yer veriyor:
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“Annen son zamanlarda çok büyük duygular yaşıyor. Biraz kafası karıştı. “Ne yaptığımı gerçekten bilmiyormuşum gibi hissediyorum. Babanı seviyorum çünkü seni bana verdi. Sen benim yarımsın ve yarı baban. Kaybolmuş hissettiğini biliyorum. Bu tamamen benim hatam”
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Adele ve Konecki’nin oğlu Angelo ekim ayında 9 yaşına girdi. Adele’nin ise sesli notu ne zaman kaydettiği belli değil. Ayrıca şarkıcının yeni albümü, Angelo’nun büyüdüğünde ebeveynleri hakkındaki bazı sorularını yanıtlamayı amaçlıyor.

30 isimli albüm, Adele’nin 2015 tarihli eseri “25”in devamı niteliğinde.

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