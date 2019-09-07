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Adem Amca ve Yaren Leylek bir kez daha vedalaştı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 07.09.2019 09:26 | Son Güncelleme

Sonbaharın gelmesiyle birlikte göçmen kuşlar bir bir sıcak ülkelere doğru göç ederken, baharın habercisi Yaren Leylek de Adem Amca ile vedalaşıp sıcak ülkelere doğru yola çıktı.

Adem Amca ve Yaren Leylek bir kez daha vedalaştı

8 yıldır her bahar göçten geldikten sonra yaz boyunca Adem Amca ile balığa çıkan ve hikayesiyle herkesin gönlünde taht kuran Adem Amca ve Yaren Leylek bir kez daha vedalaştı. Doğa Fotoğrafçısı Alper Tüydeş ’’Dün Adem Amca aradı ve Yaren Leyleğin de sıcak ülkelere doğru göç ettiğini söyledi. Sesi hüzünlüydü Adem Amca’nın şimdi bahara kadar aklı hep Yaren Leylekte kalacak. Köye ilk gelen leylek de oydu en son giden leylek de o oldu. Umarım başına bir şey gelmez ve baharda yine köye ilk gelen leyleğimiz o olacak ve herkes baharı Yaren Leylekle kutlayacak’’ dedi.

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8 YIL BOYUNDA HER BAHAR ADEM AMCANIN YANINA GELİYOR

Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Mahallesi’nde balıkçılıkla uğraşan Adem Amca 8 yıldır her bahar göçten gelen leyleği Yaren ile birlikte Uluabat Gölü’ne balığa çıkıyor. Her sabah erken saatlerde Adem Amca’nın kayığına konan Yaren Leylek, ondan hiç korkmuyor. Birlikte çıktıkları seferde Adem Amca onu ayırdığı balıklarla besliyor.

HİKAYESİ YURTDIŞINDA DA SES GETİRMİŞTİ

Hikaye Türkiye’de olduğu kadar yurtdışında da büyük ses getirmişti ve son olarak Belgeselci Burak Doğansoysal tarafından hikaye filme alınmıştı. Film 22 Eylül’de köyde hazırlanan gala töreni ile ilk gösterimini gerçekleştirdikten sonra özellikle yurtdışındaki festivallerde yarışacak.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
yaren leylek adem amca

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