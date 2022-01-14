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Adem Kılıçcı kimdir, aslen nereli? Survivor Adem Kılıçcı kaç yaşında ve sevgilisi kim?

14.01.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star, 2022 senesinde yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Ünlüler takımında yer alacak isimlerden biri ise eski yarışmacılardan Adem Kılıççı oldu. Peki daha önce şampiyon da olduğu bilinen Adem Kılıçcı kimdir, aslen nereli? Survivor Adem Kılıçcı kaç yaşında ve sevgilisi kim? İşte hayatı...

Adem Kılıçcı kimdir, aslen nereli? Survivor Adem Kılıçcı kaç yaşında ve sevgilisi kim?

TV8'in sevilen yarışması Survivor'da yarışacak Adem Kılıçcı, Survivor 2018'in şampiyon ismi olmuştur. Kılıçcı, 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır. Peki Adem Kılıçcı kimdir, aslen nereli?

SURVİVOR ADEM KILIÇCI KİMDİR?

Adem Kılıçcı, 1986 senesinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Kılıçcı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türkleri'nden olduğu bilinmektedir. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır.

Şikago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden isim 2008 senesinde yapılan Yaz Olimpiyatları çerçevesinde de 69 kiloda mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy Joe Sanders’e 14-3 skor ile mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgi ile ayrılınca Adem Kılıççı, 2008 senesinde Yaz Olimpiyatları’na da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya’nın Pascara kentinde, 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz Oyunları’na da katılan Adem Kılıççı, yarışmalardaki üstün performansı sayesinde Akdeniz Oyunları’ndan gümüş madalya alarak ayrılmayı başarmıştır. 2011 senesinde Ankara’da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası’na da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır.

Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen APB Profesyonel Boks Ligi dünya şampiyonu olmuştur. Rio’da düzenlenecek olan olimpiyatlar için de katılma hakkı elde etmiş olan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio’da düzenlenecek olan yarışmalara katılamamıştır.

21 Ocak 2017 senesinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'in kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıçcı yarışmada büyük finale kadar yükselmiş fakat finalde ikinci olmuştur. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'de de yarışmış olan Kılıçcı şampiyon olarak yarışmayı tamamlamayı başarmıştır.

ADEM KILIÇCI'NIN SEVGİLİSİ KİM?

Daha önce 'Helin' isminde bir sevgilisi olduğu söylenen Adem Kılıçcı, Survivor'da yarıştığı dönem Sabriye Şengül ile anılmaktaydı.


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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