Adeta kestane şekeri: Kuru fasulye topları tarifi

Yüksek protein oranıyla her yaştaki insanın beslenmesinde önemli yeri olan kuru fasulye, daha çok pilavla birlikte yenen bir bakliyat. Piyazı yapılarak köftelerin yanına eşlikçi olan kuru fasulyenin, tatlılara da çok yakıştığını kanıtlar nitelikte bir lezzet bulduk ve haşlanmış kuru fasulyeyle yapılabilecek en ilginç tariflerden birini sizler için hazırladık. Yalancı kestane şekeri olarak da adlandırılan bu ilginç tarif, gerçekten de kestane şekerini aratmıyor! İşte sınırları zorlamayı sevenler için enfes kuru fasulye topları tarifi!

KURU FASULYE TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı ceviz yada fındık

100 gram tereyağı

DIŞI İÇİN

1 paket sütlü çikolata

1 paket bitter çikolata

Yarım paket beyaz çikolata

HAZIRLANIŞI