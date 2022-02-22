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Adeta kestane şekeri: Kuru fasulye topları tarifi

22.02.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kestane şekeri arayıp bulamayanlar için kestane şekerini aratmayacak bir tarifle karşınızdayız. Hem de bu tarifimizin başrolünde kuru fasulye var! Duyanların şaşkına döndüğü enfes kuru fasulye topları tarifi lezzetiyle büyülüyor. İşte hem lezzeti hem içeriğiyle şaşkına çeviren o harika kuru fasulye topları tarifi!

Adeta kestane şekeri: Kuru fasulye topları tarifi

Yüksek protein oranıyla her yaştaki insanın beslenmesinde önemli yeri olan kuru fasulye, daha çok pilavla birlikte yenen bir bakliyat. Piyazı yapılarak köftelerin yanına eşlikçi olan kuru fasulyenin, tatlılara da çok yakıştığını kanıtlar nitelikte bir lezzet bulduk ve haşlanmış kuru fasulyeyle yapılabilecek en ilginç tariflerden birini sizler için hazırladık. Yalancı kestane şekeri olarak da adlandırılan bu ilginç tarif, gerçekten de kestane şekerini aratmıyor! İşte sınırları zorlamayı sevenler için enfes kuru fasulye topları tarifi!

KURU FASULYE TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 yumurta

  • 1 su bardağı kuru fasulye

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 su bardağı ceviz yada fındık

  • 100 gram tereyağı

DIŞI İÇİN

  • 1 paket sütlü çikolata

  • 1 paket bitter çikolata

  • Yarım paket beyaz çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Akşamdan ıslattığınız bir su bardağı kuru fasulyeyi yumuşak bir kıvama gelene kadar haşlayın.

  • Suyunu süzüp biraz ılımasını bekleyin.

  • Fasulyeleri mutfak robotu püre haline getirin.

  • Diğer yandan yumurta ve şekeri 5 dakika boyunca çırpın.

  • Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını, kabartma tozunu, kuru fasulye püresini yumurta ve şekerin üzerine ekleyin.

  • Bütün malzemeler iyice karışana kadar çırpın.

  • Son olarak dövülmüş ceviz veya fındık içini karışıma ekleyip birkaç dakika daha çırpmaya devam edin.

  • Karışımı eşit bir şekilde yağlı kağıt serili dikdörtgen bir borcamın içerisine yayın.

  • Önceden ısıttığınız fırını 175 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına sürün.

  • Karışımınız iyice kızarana kadar bekleyin.

  • Keki fırından alıp bir kaşık yardımıyla dağıtarak küçük parçalara ayırın. Kaşığın arka kısmıyla karışımı iyice ezin ve ılımasını bekleyin.

  • Karışım ılıyıp dokunabileceğiniz kıvama gelince ellerinizle bir yemek kaşığı kadar karışımdan alıp sıkın ve yuvarlamaya başlayın.

  • Yuvarladıktan sonra kuru fasulye toplarını buzdolabına kaldırın.

  • Kuru fasulye toplarınız 1 saat kadar dolapta dinlendirin.

  • Hazırda beklettiğiniz bitter ve sütlü çikolataları benmari usulü eritip karıştırın.

  • Dolaptan çıkardığınız kuru fasulye topçuklarını iyice çikolataya banıp yağlı kağıt üzerine alın.

  • Ardından buzdolabına kaldırıp 5 dakika çikolataların donmasını bekleyin.

  • Son olarak yine benmari usulü eritilen beyaz çikolatayı topçukların üzerinde gezdirin.
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