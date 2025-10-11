YEMEK

Adı gibi tatlı şifa deposu tatlı patates hasadı başladı: "Tatlı patates tarladan 35 TL'ye alıcı buluyor"

İçerik devam ediyor

Hatay’da sonbaharın gelişiyle birlikte bereketli topraklar yeniden ürün vermeye başladı. Antakya ilçesine bağlı Uzunalıç Mahallesi'nde çiftçiler, şifa deposu olarak bilinen tatlı patatesin hasadına başladı. Kendine özgü tadı ve yüksek besin değeriyle dikkat çeken tatlı patatesler, hem çapayla hem de makinelerle topraktan çıkarılıyor.

Türkiye'nin bereketli topraklarının yer aldığı Hatay'da çiftçiler, sonbaharın gelmesiyle yeni ürünlerde hasar başladı.

TATLI PATATES HASADI BAŞLADI

Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu kentte, tatlı patates hasadı başladı.

Antakya ilçesi Uzunalıç Mahallesi'nde çiftçilerin sökümüne başladığı tatlı patates, bilinen patatesin aksine bir tada sahip olmasıyla biliniyor.

HANGİ ŞEHİRLERE GÖNDERİLİYOR?

Geçimini tatlı patatesle sağlayan bölgede hasat edilen ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına satılan kilogram fiyatı tarlada 35 TL'den alıcı buluyor.

Hasat edilen tatlı patatesler; Adana, Bursa, Alanya, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere gönderiliyor.

"TATLI PATATES TARLADAN 35 TL'YE ALICI BULUYOR"

Tatlı patatesin haşlanarak ve fırında pişirilerek yendiğini ifade eden Bestami Balcı, "Bu yıl tatlı patates hasadına başladık. Hasat su sıkıntısından dolayı geçen yıla göre düşük oldu. Kuraklık nedeniyle hasatta verimlilik düştü. Kuraklık da olsa hasat bereketli oluyor ve istediğimiz verimi alıyoruz. Tatlı patates tarladan 35 TL'ye alıcı buluyor. Tatlı patatesleri şehir dışı olarak; Adana, Bursa, Alanya, Antalya, İstanbul ve Ankara gibi şehirlere gönderiyoruz. Tatlı patatesi öncelikle iyice yıkıyoruz. Patatesleri fırında veya haşlayarak pişirebilirsiniz. Bu şekilde kabuğunu soyup yiyebilirler. Bir kere tatlı patatesi yiyen, sürekli yemek zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı.

(İHA)

