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  4. Adı 'deniz şeytanı'! Devasa balığın midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Adı 'deniz şeytanı'! Devasa balığın midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

24.09.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada @fishuntercalifornia kullanıcı adıyla tanınan ve Asya'da yaşadığı bilinen bir balıkçı, paylaştığı bir video ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Garip bir deniz canlısının midesini boşaltmak için elektrikli hortum kullanan adam, balığın midesinden çıkan korkunç şeyleri gösterdiği gönderisiyle sosyal medya kullanıcılarını şoke etti.

Adı 'deniz şeytanı'! Devasa balığın midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Hayvanın midesinden çıkanların haddi hesabı yoktu. İçindekiler arasında bir deniz yılanı, hala hayatta olan bir kirpi balığı da dahil olmak üzere bir dizi balık, kabuklular ve daha birçok garip deniz canlısı olduğu görülüyordu.

KURGU İDDİASI

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Birçok insan görüntülerin ardından bir süre balık yemeyeceğini dile getirip, yaşadıkları tiksintiyi paylaştı. Ancak bazı insanlar da aslında videonun bir kurgu olduğunu düşündüler ve balıkçının video öncesinde garip balığın ağzını diğer deniz canlılarıyla dolduruş olabileceğine değindiler.

MAYMUNBALIĞI OLABİLİR

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Videonun kurgu mu gerçek mi olduğu hala net olmasa da, görüntülerdeki devasa balığın, genellikle Atlantik ve Hint Okyanuslarında bulunan bir maymunbalığı gibi göründüğü dikkat çekti. Bazen "deniz şeytanı" olarak anılan maymunbalığı, iki sıra iğne benzeri dişle dolu devasa ağızları ve canavar yüzleriyle tanınır.

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balık tiktok
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