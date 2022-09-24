Adı 'deniz şeytanı'! Devasa balığın midesinden çıkanlar şaşkına çevirdi

Hayvanın midesinden çıkanların haddi hesabı yoktu. İçindekiler arasında bir deniz yılanı, hala hayatta olan bir kirpi balığı da dahil olmak üzere bir dizi balık, kabuklular ve daha birçok garip deniz canlısı olduğu görülüyordu.

KURGU İDDİASI

Birçok insan görüntülerin ardından bir süre balık yemeyeceğini dile getirip, yaşadıkları tiksintiyi paylaştı. Ancak bazı insanlar da aslında videonun bir kurgu olduğunu düşündüler ve balıkçının video öncesinde garip balığın ağzını diğer deniz canlılarıyla dolduruş olabileceğine değindiler.

MAYMUNBALIĞI OLABİLİR

Videonun kurgu mu gerçek mi olduğu hala net olmasa da, görüntülerdeki devasa balığın, genellikle Atlantik ve Hint Okyanuslarında bulunan bir maymunbalığı gibi göründüğü dikkat çekti. Bazen "deniz şeytanı" olarak anılan maymunbalığı, iki sıra iğne benzeri dişle dolu devasa ağızları ve canavar yüzleriyle tanınır.



