MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılan Deha Bilimlier'den 'yasak aşk' iddiasına cevap!

Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılan Deha Bilimlier'den 'yasak aşk' iddiasına cevap!

03.01.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Modacı Gülşah Saraçoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen şarkıcı Deha Bilimlier, Beyaz TV'de Bircan Bali, Arto ve Seren Serengil’in yorumcuları olduğu 'Söylemezsem Olmaz' canlı yayınına bağlandı, "Çok üzgünüm karısına aşık bir adamım" dedi.

Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılan Deha Bilimlier'den 'yasak aşk' iddiasına cevap!

Deha Bilimlier, "Beni herkes bilir, eşime aşık biriyim. Bu işlerde bir şey başardıysak eşimle beraber başardık. Konserime gelemese bile ben onu arar görüntülü şarkı söylerim, hatta her gece ona şarkı söylerim. Beni izlemeye gelen hem yakın dostlarım hem de arkadaşlarım bizim aşkımıza özenirler. 20 yıldır sahneye çıkıyorum, adım hiç böyle bir konuyla çıkmadı" dedi.

Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimler ile yasak aşk iddiasına Demet Akalın'dan yorum! Gülşah Saraçoğlu ve Deha Bilimler ile yasak aşk iddiasına Demet Akalın'dan yorum! "Hanım tarafı geçen sene uyardım"

"ÜST ÜSTE GELDİ! GÜLDÜK ETTİK..."

Aslı Bilimlier ile evli olan şarkıcı, "Sahne öncesi Gülşah Saraçoğlu ile telefonda görüşmedim. Evi sahnelerime yakın olduğu için sahneme iki hafta üst üste geldi, hatta sahnemde düştü, güldük ettik. Bu haber nereden nasıl çıktı, şok içinde kaldık. Gökhan Göz ile benim sahnemde tanışmışlardı. Benim de hatam olabilir, sahnede mesafeyi daha iyi koruyabilirdim. Konuşmadığım sürece konu hep değişiyor, son kez çıkıp konuşacağım, daha bu konu hakkında konuşmayacağım. Beni herkes izlemeye geliyor sanatçılar da, oyuncular da. Nasıl böyle bir haber çıktı anlayamadım. Düşmanım vardı da o mu çıkardı ya da Gülşah'ın düşmanı vardı da o mu böyle bir haber çıkardı diye düşündüm. Gülşah’ı aradım, 'Böyle böyle bir haber çıkmış' dedim. 'Benim haberim yok, görmedim' dedi. Sahneden sonra eve gittim, zaten beni evde eşim bekliyor. Sahne üzerinde mesafemi koruyabilirdim, eşimden de özür diledim. Böyle bir şeyle adım çıktığı için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...
Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...Geceleri ortaya çıkıp adeta cirit atıyorlar! İki günde...
Eski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şoke olduEski sevgilisi rol arkadaşı çıktı! Gören şoke oldu
Anahtar Kelimeler:
Gülşah Saraçoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan...

Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız

Ekrem İmamoğlu: Bana bunu yapmayacaktınız

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.