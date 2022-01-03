Adı Gülşah Saraçoğlu ile anılan Deha Bilimlier'den 'yasak aşk' iddiasına cevap!

Deha Bilimlier, "Beni herkes bilir, eşime aşık biriyim. Bu işlerde bir şey başardıysak eşimle beraber başardık. Konserime gelemese bile ben onu arar görüntülü şarkı söylerim, hatta her gece ona şarkı söylerim. Beni izlemeye gelen hem yakın dostlarım hem de arkadaşlarım bizim aşkımıza özenirler. 20 yıldır sahneye çıkıyorum, adım hiç böyle bir konuyla çıkmadı" dedi.

"ÜST ÜSTE GELDİ! GÜLDÜK ETTİK..."

Aslı Bilimlier ile evli olan şarkıcı, "Sahne öncesi Gülşah Saraçoğlu ile telefonda görüşmedim. Evi sahnelerime yakın olduğu için sahneme iki hafta üst üste geldi, hatta sahnemde düştü, güldük ettik. Bu haber nereden nasıl çıktı, şok içinde kaldık. Gökhan Göz ile benim sahnemde tanışmışlardı. Benim de hatam olabilir, sahnede mesafeyi daha iyi koruyabilirdim. Konuşmadığım sürece konu hep değişiyor, son kez çıkıp konuşacağım, daha bu konu hakkında konuşmayacağım. Beni herkes izlemeye geliyor sanatçılar da, oyuncular da. Nasıl böyle bir haber çıktı anlayamadım. Düşmanım vardı da o mu çıkardı ya da Gülşah'ın düşmanı vardı da o mu böyle bir haber çıkardı diye düşündüm. Gülşah’ı aradım, 'Böyle böyle bir haber çıkmış' dedim. 'Benim haberim yok, görmedim' dedi. Sahneden sonra eve gittim, zaten beni evde eşim bekliyor. Sahne üzerinde mesafemi koruyabilirdim, eşimden de özür diledim. Böyle bir şeyle adım çıktığı için çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.



