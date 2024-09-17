MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adı Icardi ile anılıyordu... Simge Sağın sahnede neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne telefon fırlatıldı! Ağzına geleni söyledi

Adı Icardi ile anılıyordu... Simge Sağın sahnede neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne telefon fırlatıldı! Ağzına geleni söyledi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
17.09.2024 07:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısı ile adını geniş kitlelere duyuran Simge Sağın Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılmasının ardından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Ünlü şarkıcı son konserinde zor anlar yaşadı. Simge Sağın'a bir izleyicisi telefon bile fırlattı.

Adı Icardi ile anılıyordu... Simge Sağın sahnede neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne telefon fırlatıldı! Ağzına geleni söyledi

MYNET-Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' parçası dillerden düşmeyen Simge Sağın Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılmasının ardından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile dikkat çekmişti.

1 simge

YÜZÜNE TELEFON FIRLATILDI

Adı Icardi ile anılan Simge Sağın son konserinde korku dolu anlar yaşadı. Simge, Gaziantep’te verdiği konser esnasında izleyiciler arasından suratına telefon fırlatılmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

3 simge

ÇOK SİNİRLENDİ

Ünlü şarkıcı bu duruma çok sinirlendi ve "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum çünkü ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane 'çıkıntı' telefon atıyor. Gerçekten ayıp!" diyerek uyardı.

2 SİMGE

'YUHLAMAYIN ARKADAŞLAR!'

Simge'nin bu uyarısından sonra izleyenler yuhalamaya başladı. Ancak Simge onu da istemedi ve "Yuhlamayın arkadaşlar, yuhalayarak da bir yere varamayız" diyerek konserine devam etti. Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

111 SİMGE

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Simge Sağın icardi simge
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şimşek 'istifa' iddiaları için açtı ağzını yumdu gözünü

Mehmet Şimşek 'istifa' iddiaları için açtı ağzını yumdu gözünü

Fatih Portakal'dan canlı yayında asgari ücret çıkışı! Hem minimum beklentisini hem de 'insafa gelirlerse' diyerek en yüksek oranı duyurdu

Fatih Portakal'dan canlı yayında asgari ücret çıkışı! Hem minimum beklentisini hem de 'insafa gelirlerse' diyerek en yüksek oranı duyurdu

Skandal pankartı görünce oyundan kendi attırdı!

Skandal pankartı görünce oyundan kendi attırdı!

Rekor anlaşma! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Rekor anlaşma! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

İğrenç olay! Başhekim, doktora tecavüz etti: 'Uyandığımda başhekim çıplaktı'

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.