Adı Icardi ile anılıyordu... Simge Sağın sahnede neye uğradığını şaşırdı! Yüzüne telefon fırlatıldı! Ağzına geleni söyledi

MYNET-Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin gollerinden sonra stadyumda çalan 'Aşkın Olayım' parçası dillerden düşmeyen Simge Sağın Icardi ile Wanda Nara'nın ayrılmasının ardından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalar ile dikkat çekmişti.

YÜZÜNE TELEFON FIRLATILDI

Adı Icardi ile anılan Simge Sağın son konserinde korku dolu anlar yaşadı. Simge, Gaziantep’te verdiği konser esnasında izleyiciler arasından suratına telefon fırlatılmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

ÇOK SİNİRLENDİ

Ünlü şarkıcı bu duruma çok sinirlendi ve "İşini yapan bir insana telefon fırlatmak normal mi sizce? Bunu yapan arkadaşımızı gerçekten kınıyorum çünkü ben buraya sağlıklı bir şekilde ekmeğimle paramı kazanmaya geldim. Bu kadar insan eğlenmek için burada ve bir tane 'çıkıntı' telefon atıyor. Gerçekten ayıp!" diyerek uyardı.

'YUHLAMAYIN ARKADAŞLAR!'

Simge'nin bu uyarısından sonra izleyenler yuhalamaya başladı. Ancak Simge onu da istemedi ve "Yuhlamayın arkadaşlar, yuhalayarak da bir yere varamayız" diyerek konserine devam etti. Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.