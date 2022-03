Adı Sevgi dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Adı Sevgi dizisi oyuncuları kimler?

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş gibi başarılı oyuncuların rol aldığı yeni dizi Adı Sevgi'nin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizi ilk kez Pazar akşamı ekrana gelmişti. Peki Sevgi dizisi uyarlama mı?

ADI SEVGİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

İsmi sebebiyle The Names of Love filminden uyarlanıp uyarlanmadığı merak edilen dizi, uyarlama değildir. Dizinin senaryosu Filiz Alpgezmen ile Murat Can Tura'ya aittir. Adı Sevgi dizinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Beykoz, Galata, Şile ve Çatalca gibi semtlerinde gerçekleştirilmektedir.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATV'de ekrana gelen dizide Elif Türkkan mesleğine tutkuyla bağlı genç bir lise öğretmenidir. Elif’in tayin olarak Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir değişikliğe neden olacaktır. Elif öğretmen burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğini öğrenince küçük kıza kol kanat gerecektir. Bu nedenle de Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça ilçesinin üzerine kâbus gibi çöken bu aileyle tek başına bir savaşa girecektir.

Bir süre sonra Elif, kendisinden başka bir kişinin daha ilçenin bu kötü kaderini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Bu kişi kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'dır. Elif’in Emir ile karşılaşması ise kafasının oldukça karışmasına neden olacaktır.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yunus Emre Yıldırımer-Emir Baykara

Asya Kasap-Zeynep Aydan

Gizem Güneş-Elif Türkkan

Mert Doğan-Volkan Baykara

Fidan Özer - Lara Domaç

Gülendam - Asena keskinci

Hande Kaptan-Özlem Taşçı

Mehtap Bayri-Şükran Özer

Nihan Büyükağaç-Macide Baykara

Fatih Al-Ekrem Baykara

Leyla Gündüz - Arzu Güler

Zahit Konaklı- Okday Korunan

Esma- Sıla Korkmaz

Serpil Gül

Cem Nasıf - Ozan Güçlü

Arda Nasıf - Bora Kırkım

Doğukan - İlker Sami Kılıç

Fatma Zafer - Ece Koroğlu