Adı Sevgi dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Adı Sevgi dizisi oyuncuları kimler?

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş gibi başarılı oyuncuların rol aldığı yeni dizi Adı Sevgi'nin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizi ilk kez Pazar akşamı ekrana gelmişti. Peki Sevgi dizisi uyarlama mı?
İsmi sebebiyle The Names of Love filminden uyarlanıp uyarlanmadığı merak edilen dizi, uyarlama değildir. Dizinin senaryosu Filiz Alpgezmen ile Murat Can Tura'ya aittir. Adı Sevgi dizinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Beykoz, Galata, Şile ve Çatalca gibi semtlerinde gerçekleştirilmektedir.
ATV'de ekrana gelen dizide Elif Türkkan mesleğine tutkuyla bağlı genç bir lise öğretmenidir. Elif’in tayin olarak Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir değişikliğe neden olacaktır. Elif öğretmen burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğini öğrenince küçük kıza kol kanat gerecektir. Bu nedenle de Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça ilçesinin üzerine kâbus gibi çöken bu aileyle tek başına bir savaşa girecektir.
Bir süre sonra Elif, kendisinden başka bir kişinin daha ilçenin bu kötü kaderini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Bu kişi kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'dır. Elif’in Emir ile karşılaşması ise kafasının oldukça karışmasına neden olacaktır.
Yunus Emre Yıldırımer-Emir Baykara
Asya Kasap-Zeynep Aydan
Gizem Güneş-Elif Türkkan
Mert Doğan-Volkan Baykara
Fidan Özer - Lara Domaç
Gülendam - Asena keskinci
Hande Kaptan-Özlem Taşçı
Mehtap Bayri-Şükran Özer
Nihan Büyükağaç-Macide Baykara
Fatih Al-Ekrem Baykara
Leyla Gündüz - Arzu Güler
Zahit Konaklı- Okday Korunan
Esma- Sıla Korkmaz
Serpil Gül
Cem Nasıf - Ozan Güçlü
Arda Nasıf - Bora Kırkım
Doğukan - İlker Sami Kılıç
Fatma Zafer - Ece Koroğlu
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