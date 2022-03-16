MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Adı Sevgi dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Adı Sevgi dizisi oyuncuları kimler?

Adı Sevgi dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Adı Sevgi dizisi oyuncuları kimler?

16.03.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pazar akşamı ATV’de ilk kez ekrana gelen Adı Sevgi dizisinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Mesleğini tutkuyla yapan Elif öğretmenin Sarpça’ya gelmesinin ardından yaşadıkları ve verdiği mücadeleleri konu alan dizinin konusu araştırılıyor. Peki Adı Sevgi dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Adı Sevgi dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? İşte merak edilenler!

Adı Sevgi dizisi uyarlama mı, hangi kitaptan uyarlandı? Adı Sevgi dizisi konusu nedir? Adı Sevgi dizisi oyuncuları kimler?

Başrollerinde Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş gibi başarılı oyuncuların rol aldığı yeni dizi Adı Sevgi'nin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dizi ilk kez Pazar akşamı ekrana gelmişti. Peki Sevgi dizisi uyarlama mı?

ADI SEVGİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

İsmi sebebiyle The Names of Love filminden uyarlanıp uyarlanmadığı merak edilen dizi, uyarlama değildir. Dizinin senaryosu Filiz Alpgezmen ile Murat Can Tura'ya aittir. Adı Sevgi dizinin çekimleri İstanbul'un Beşiktaş, Beykoz, Galata, Şile ve Çatalca gibi semtlerinde gerçekleştirilmektedir.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

ATV'de ekrana gelen dizide Elif Türkkan mesleğine tutkuyla bağlı genç bir lise öğretmenidir. Elif’in tayin olarak Sarpça'ya gelişi, bu küçük ilçede yaşayan herkesin hayatında bir değişikliğe neden olacaktır. Elif öğretmen burada hayatının baharındaki Zeynep'in çaresizliğini öğrenince küçük kıza kol kanat gerecektir. Bu nedenle de Zeynep'in evlenmeye zorlandığı güçlü Baykara ailesinin veliahdı Volkan ve Sarpça ilçesinin üzerine kâbus gibi çöken bu aileyle tek başına bir savaşa girecektir.

Bir süre sonra Elif, kendisinden başka bir kişinin daha ilçenin bu kötü kaderini değiştirmek için uğraştığını fark edecektir. Bu kişi kendi ailesine sırtını dönmüş olan gizemli Emir Baykara'dır. Elif’in Emir ile karşılaşması ise kafasının oldukça karışmasına neden olacaktır.

ADI SEVGİ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Yunus Emre Yıldırımer-Emir Baykara
Asya Kasap-Zeynep Aydan
Gizem Güneş-Elif Türkkan
Mert Doğan-Volkan Baykara
Fidan Özer - Lara Domaç
Gülendam - Asena keskinci
Hande Kaptan-Özlem Taşçı
Mehtap Bayri-Şükran Özer
Nihan Büyükağaç-Macide Baykara
Fatih Al-Ekrem Baykara
Leyla Gündüz - Arzu Güler
Zahit Konaklı- Okday Korunan
Esma- Sıla Korkmaz
Serpil Gül
Cem Nasıf - Ozan Güçlü
Arda Nasıf - Bora Kırkım
Doğukan - İlker Sami Kılıç
Fatma Zafer - Ece Koroğlu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor? Adı Sevgi dizisi nerede çekiliyor?
Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"Acun Ilıcalı'ya seslendi! "Hiç suçun olmasa da özür dileyelim"
Emine Erdoğan devreye girdi! "Gözden geçirin"Emine Erdoğan devreye girdi! "Gözden geçirin"
Anahtar Kelimeler:
atv Gizem Güneş Yunus Emre Yıldırımer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Siyasete döneceği konuşulan Tansu Çiller’den bomba açıklama!

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Akaryakıtta indirim rüzgarı! Bir indirim daha yolda...

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Kanser sanılmıştı, yıllardır böyle yaşamış! 'Bir daha yemem'

Fiyatların düşmeyeceğini anlayan vatandaş beklemekten vazgeçti! İkinci el araba satışları arttı... Sektör temsilcilerinden otomobil fiyatları için tahmin

Fiyatların düşmeyeceğini anlayan vatandaş beklemekten vazgeçti! İkinci el araba satışları arttı... Sektör temsilcilerinden otomobil fiyatları için tahmin

3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…

3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.