Adı tecavüzlerle anılıyor! Ünlü futbolcu Benjamin Mendy'den bir skandal daha

Mendy, yedi kadına karşı 10 suçlamayla karşı karşıya. Suçlamalar arasında beş ayrı kadına yönelik sekiz tecavüz olayı da bulunuyor. Bu sırada, Mendy'den bir kadın daha tecavüz girişimi, başka bir kadın ise cinsel saldırı suçundan şikayetçi oldu.

52 milyon sterlinlik savunma oyuncusunun söz konusu tüm suçları Cheshire, Prestbury'deki 5 milyon sterlinlik malikanesinde işlediği söyleniyor. Mendy'nin kadınlara cinsel saldırısının 2018 Ekim'inden geçen yılın ağustos ayına dek gerçekleştirdiği öne sürülüyor.

BİR SUÇLAMA DAHA!

Geçtiğimiz ay, yedi tecavüz ve diğer iki cinsel suçla ilgili görülen duruşmada Mendy suçsuz olduğunu iddia etti.

Mendy'ye nisanda yeni bir suçlama daha yöneltildi ancak bu suçlamaya ilişkin yayın yasağı getirildi. Yayın yasağının ortadan kalkmasının ardından skandal bir kez daha patlak verdi ve Mendy yeniden gündem oldu. Mendy bu suçlamaya karşı savunmasını 25 Temmuz'da görülecek duruşmada yapacak.

Mendy ve müşterek davalısı 40 yaşındaki Louis Saha Matturie kefaletle serbest bırakıldı.

