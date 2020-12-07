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Adım adım aileyle birlikte sevişme sahnesi izlemenin zorlu aşamaları

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 07.12.2020 11:10 | Son Güncelleme:
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Adım adım aileyle birlikte sevişme sahnesi izlemenin zorlu aşamaları

Televizyon ekranlarında ailece dizi ve film izlemek zaman zaman zor olabiliyor. Özellikle konusuna tam bakmadan internetten izleyeceğiniz dizi ve filmler ise daha büyük tehlikeler içeriyor. Herkesin mutlaka bir kere yaşadığı bu durumun tuhaf aşamalarını sıraladık.

Ailece güzel bir akşam için konusuna hiç bakmadan bir film seçtiniz. Herkes geçti koltuğuna, mısırlar patladı, soğuk içecekler servis edildi ve film başladı. Bir süre her şey iyi güzelken hiç hesapta olmayan o sahnelere sıra geldi...

Yaşınız kaç olursa olsun, ailenizin yanında sevişme sahnesi izlemek birçok insana tuhaf hissettirir. Herkesin hayatında en az bir kere yaşadığı o tuhaf anlarda önce uzun bir sessizlik baş gösterir. Sonrasında ise sırayla herkes yerinden kalkarak bir yerlere gitmeye başlar.

Bu sene Normal People, The Undoing, Yellowstone gibi dizileri ailesiyle izlemeye kalkanlar bu tuhaf anları birkaç kez yaşamıştır. Özellikle Covid-19 tedbirleri kapsamında birçok yetişkin ailesiyle birlikte vakit geçirmeye karar verdi. Bazı insanlar diziyi online platformlardan kendi odalarında izlerken, bazıları da ebeveynleriyle ya da çocuklarıyla diziyi izledi.

Herkes bilir ki, tuhaflığın en büyük kuralı bunun tuhaf olduğunu asla kabullenmemektir. Yani bir kere başlandı mı, geri dönüşü yoktur.

Seçilen film ve dizilerde sevişme sahnesi varsa ailenizle birlikte utandıran bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. İşte her adımda karşılaşmak zorunda kalacağınız utandıran aşamalar.

YANLIŞ YÖNLENDİRME

Film veya diziyi seçerken kapak fotoğrafına bakıp, kısaca konusuna da baktıktan sonra her şey normal gibi düşünebilirsiniz. Ancak ailenizle bir şeyler izlemeye başlamadan önce internetten biraz daha detaylı araştırma yaparsanız daha rahat edersiniz.

GELİYOR GELMEKTE OLAN

İzlemeye başladığınız dizi veya filmin başrol oyuncularının hal ve hareketlerinden bazı şeylerin yaşanacağını önden hissedebilirsiniz. Zararsız minik öpücüklerin olduğu sahneler aslında birazdan yaşanacakların bir ön gösterimidir. Tam bu sırada hava almak için pencereye gitmek veya çay demlemek isteyebilirsiniz. Yine de o an kalkamadıysanız artık olacaklara hazır olmalısınız.

DERİN BİR SESSİZLİK

Uzağa bakmak ve sessiz kalmak. Az sonra olacaklarla baş edebilmenin tek yolu. Kanepenin yanında duran telefonunuza uzanmayı denemeyin bile; çünkü bu dikkatleri üzerinize çekmekten başka bir şeye yaramaz.

TAM DA BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜRKEN...

Kahramanlarımız, seksten sonra tamamen çırılçıplak uzanmaya devam ediyordur. Sizse, tamamen bir yetişkin olduğunuzu ve seks sahneleriyle bir sorununuz olmadığını kanıtlamak istercesine ekrandaki sahnelerle ilgili kültür dolu bir şeyler söylemeyi düşünürsünüz. Fakat kendinizi kandırmayın. Böyle şeyler yapmaktansa yan gözle annenizin tepkilerini izleyerek sessizliğinizi sürdüreceksiniz.

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İNKAR

Az önce bir şey mi oldu? Seks? Ne seksi? Alışılmadık bir şeyler olduğunu kabullenmiyorsunuz. Neyse ki karakterler giyindiğine göre rahat bir nefes alabilirsiniz.

KAÇIŞ

Evet, çay isteyen var mı? Az önce izlediklerinizin sizi utandırdığını gizlemek için odadan çıkacaksınız. Arkadaşlarınızla online görüşme planlayarak, bir sonraki aileyle televizyon izleme seansını atlatmayı aklınızın bir köşesine not edeceksiniz. Sonra diziyi izleyeceğiniz online platformları hatırlayıp, rahat bir nefes alacaksınız.

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