Adım adım aileyle birlikte sevişme sahnesi izlemenin zorlu aşamaları

Ailece güzel bir akşam için konusuna hiç bakmadan bir film seçtiniz. Herkes geçti koltuğuna, mısırlar patladı, soğuk içecekler servis edildi ve film başladı. Bir süre her şey iyi güzelken hiç hesapta olmayan o sahnelere sıra geldi...

Yaşınız kaç olursa olsun, ailenizin yanında sevişme sahnesi izlemek birçok insana tuhaf hissettirir. Herkesin hayatında en az bir kere yaşadığı o tuhaf anlarda önce uzun bir sessizlik baş gösterir. Sonrasında ise sırayla herkes yerinden kalkarak bir yerlere gitmeye başlar.

Bu sene Normal People, The Undoing, Yellowstone gibi dizileri ailesiyle izlemeye kalkanlar bu tuhaf anları birkaç kez yaşamıştır. Özellikle Covid-19 tedbirleri kapsamında birçok yetişkin ailesiyle birlikte vakit geçirmeye karar verdi. Bazı insanlar diziyi online platformlardan kendi odalarında izlerken, bazıları da ebeveynleriyle ya da çocuklarıyla diziyi izledi.

Herkes bilir ki, tuhaflığın en büyük kuralı bunun tuhaf olduğunu asla kabullenmemektir. Yani bir kere başlandı mı, geri dönüşü yoktur.