Adım adım iki günlük İzmir rehberi

Güzel bir kahvaltıyla tatilinize başlayın

Yılın hemen her günü güneşli olan İzmir’de nerede kahvaltı edilir diye düşünüyorsanız ilk tercihiniz Bornova’ya 10 dakika mesafede bulunan Çiçekliköy olmalı. Orman içindeki bu köyün hemen hemen tamamı kahvaltıcılık ile geçiniyor. Doğanın içinde yer alan mekanlarda, köyde yetiştirilen doğal ürünler ile huzur içerisinde kahvaltı edip sonrasında köyün içinde yürüyüşe çıkabilirsiniz.

Kahvaltıdan sonra sembolik yerleri gezebilirsiniz

Kahvaltıdan sonra İzmir’de gezilecek yerler ile devam edebilirsiniz. Tarihi Kemeraltı Çarşısı birçok gezginin ilk uğrak noktasıdır. 1901 yılında inşa edilen ve o günden günümüze şehrin sembolü olan İzmir Saat Kulesi bu çarşının girişindedir. Kulenin yakınında İzmir’in işgalinde ilk kurşunu atan ve sonrasında şehit düşen Hasan Tahsin Heykeli vardır. Aynı meydanda yer alan küçük Konak Yalı Camii de görülebilir.

Yüzyılda ticari amaçlarla inşa edilen Kemeraltı’nın en işlek yeri Anafartalar Caddesi’dir. Birçok dükkanın yer aldığı bu cadde birkaç yıl önce restore edilerek daha güzel bir görünüme kavuşturulmuştur. Anafartalar’da belgesellere konu olan tarihi Şükran Oteli’ni mutlaka görmelisiniz. Bu caddenin sonundan sola dönüp çarşının arka sokaklarını görmelisiniz.

Aslında yaşayan çarşı tam da o sokaklarda! Kızlarağası Hanı, İstanbul Mısır Çarşısı’nın küçüğü misali tarih dolu bir mekan. 1744 yılından kalma handa ebru, gümüş, ney atölyeleri, antikacılar, çeşitli hediyelik eşyalar satan dükkanlar mevcut. Hanın yan sokağında birçok kahveci bulunsa ve adı Kahveciler Sokağı olsa da hanın ortasında ve üst katındaki Acı Kahve’de yazın limonata, kışın kahve ya da sahlep içilmelidir.