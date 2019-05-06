Adım adım iki günlük İzmir rehberi

Yılın hemen her günü güneşli olan İzmir’de nerede kahvaltı edilir diye düşünüyorsanız ilk tercihiniz Bornova’ya 10 dakika mesafede bulunan Çiçekliköy olmalı. Orman içindeki bu köyün hemen hemen tamamı kahvaltıcılık ile geçiniyor. Doğanın içinde yer alan mekanlarda, köyde yetiştirilen doğal ürünler ile huzur içerisinde kahvaltı edip sonrasında köyün içinde yürüyüşe çıkabilirsiniz.
Kahvaltıdan sonra İzmir’de gezilecek yerler ile devam edebilirsiniz. Tarihi Kemeraltı Çarşısı birçok gezginin ilk uğrak noktasıdır. 1901 yılında inşa edilen ve o günden günümüze şehrin sembolü olan İzmir Saat Kulesi bu çarşının girişindedir. Kulenin yakınında İzmir’in işgalinde ilk kurşunu atan ve sonrasında şehit düşen Hasan Tahsin Heykeli vardır. Aynı meydanda yer alan küçük Konak Yalı Camii de görülebilir.
Aslında yaşayan çarşı tam da o sokaklarda! Kızlarağası Hanı, İstanbul Mısır Çarşısı’nın küçüğü misali tarih dolu bir mekan. 1744 yılından kalma handa ebru, gümüş, ney atölyeleri, antikacılar, çeşitli hediyelik eşyalar satan dükkanlar mevcut. Hanın yan sokağında birçok kahveci bulunsa ve adı Kahveciler Sokağı olsa da hanın ortasında ve üst katındaki Acı Kahve’de yazın limonata, kışın kahve ya da sahlep içilmelidir.
2000’li yılların başındaki çalışmalarla yeşil alanlara ve yürüyüş yollarına kavuşan kordon boyuna, kentin gelişmiş toplu ulaşım ağı sayesinde havaalanından kolayca ulaşabilirsiniz. Sakin bir günde denizin ve güneşin tadını çıkarmak için yürüyüşler yapabileceğiniz kordonda güneşin batmaya başlamasına yakın saatte kafelerden veya restoranlardan birisine oturursanız, gün batımının büyüleyici manzarasını izleyebilirsiniz. Kordonda zaman geçirdikten sonra iskeleden vapura binip Karşıyaka’ya gidebilir veya gece hayatı ilginizi çekiyorsa Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne doğru yürüyebilirsiniz.
Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği doğrultusunda 1936 yılında Behçet Uz önderliğinde kurulmuş olan İzmir Fuar Alanı, nam-ı diğer Kültürpark, ile ülkemizin diğer devletlerle olan ekonomik bağlantılarının güçlendirilmesi amaçlanmış. Her yıl çeşitli kategorilerde fuar organizasyonlarının gerçekleştirildiği Kültürpark’ın en önemli etkinliğini, 9 Eylül’de başlayan ve 10 gün süren İzmir Enternasyonal Fuarı oluşturuyor. Paraşüt Kulesi, Lunapark gibi eğlence alanlarına sahip İzmir’in kalbindeki yeşil alanı fuar dönemleri dışında ziyaret ederseniz; Atatürk Açıkhava Tiyatrosu; İsmet İnönü Sanat Merkezi, Resim-Heykel Müzesi ve İzmir Tarih ve Sanat Müzesi gibi kültürel mekânlarında keyifli saatler geçirebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum