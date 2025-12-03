Dünyanın en pahalı yumurtası! Rekor fiyata satıldı

1913 yılında Çar II. Nikolay'ın annesine Paskalya hediyesi olarak verdiği yumurta, açık artırma ile ismi açıklanamayan bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

30,2 MİLYON DOLARA SATILDI

Kaya kristalden yapılan bu yumurta, buzla kaplı bir görünüme sahip. Yumurtanın dış yüzeyinde platinden yapılan kar motifleri ve elmaslar bulunuyor. İçinde ise beyaz kuvars ve anemon çiçekleriyle doldu bir sepet yer alıyor. Bu özel yumurta ise 30,2 milyon dolara satıldı.

50 imparatorluk yumurtasından yalnızca yedisi hala özel koleksiyonlarda bulunuyor. Koleksiyonun büyük bir kısmı kayıp ya da müzelerde yer alıyor.