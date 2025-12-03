Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dünyanın en pahalı yumurtası! Rekor fiyata satıldı

Rus İmparatorluk mücevher ustası Fabergé’nin en nadide eserlerinden 'Kış Yumurtası', rekor fiyata satıldı.

Dünyanın en pahalı yumurtası! Rekor fiyata satıldı

1913 yılında Çar II. Nikolay'ın annesine Paskalya hediyesi olarak verdiği yumurta, açık artırma ile ismi açıklanamayan bir koleksiyoncu tarafından satın alındı.

Dünyanın en pahalı yumurtası! Rekor fiyata satıldı 1

30,2 MİLYON DOLARA SATILDI

Kaya kristalden yapılan bu yumurta, buzla kaplı bir görünüme sahip. Yumurtanın dış yüzeyinde platinden yapılan kar motifleri ve elmaslar bulunuyor. İçinde ise beyaz kuvars ve anemon çiçekleriyle doldu bir sepet yer alıyor. Bu özel yumurta ise 30,2 milyon dolara satıldı.

Dünyanın en pahalı yumurtası! Rekor fiyata satıldı 2

50 imparatorluk yumurtasından yalnızca yedisi hala özel koleksiyonlarda bulunuyor. Koleksiyonun büyük bir kısmı kayıp ya da müzelerde yer alıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her 10 gençten 1'inde ‘Beyin çürümesi' görülüyorHer 10 gençten 1'inde ‘Beyin çürümesi' görülüyor
Temizlik maddeleri tespit edildi! Yüzlerce süt toplatıldı! Temizlik maddeleri tespit edildi! Yüzlerce süt toplatıldı!

Anahtar Kelimeler:
yumurta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.