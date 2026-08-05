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Adım başı yumurta çıkınca köyün adını değiştirdiler! Tamamını ele geçirdiler

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesindeki Karakavak Mahallesi, yaklaşık 20 çift leyleğe ev sahipliği yapması nedeniyle "Leylek Köyü" ilan edildi. Düzenlenen festivalde yavru leylekler bilimsel takip için halkalanırken, doğanın korunmasına yönelik dikkat çeken mesajlar verildi.

Adım başı yumurta çıkınca köyün adını değiştirdiler! Tamamını ele geçirdiler
Çiğdem Berfin Sevinç

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen Leylek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 20 çift leyleğin yuva yaptığı mahallede iki gün sürecek etkinlik kapsamında doğa ve yaban hayatının korunmasına dikkat çekildi.

Festivale CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adım başı yumurta çıkınca köyün adını değiştirdiler! Tamamını ele geçirdiler 1

YAVRU LEYLEKLER TEK TEK HALKALANDI

Etkinlik kapsamında DKMP ekipleri, yuvalardaki yavru leylekleri özenle alarak bilimsel takip amacıyla halkaladı. İşlemlerin ardından yavrular yeniden yuvalarına bırakıldı.

Çalışma, DKMP ile TREDAŞ'ın 2025 yılında başlattığı "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi kapsamında yürütülüyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 leylek ve 15 şah kartalı halkalanarak kayıt altına alındı.

Adım başı yumurta çıkınca köyün adını değiştirdiler! Tamamını ele geçirdiler 2

HEDEF 5 YILDA 500 LEYLEK

DKMP 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, iklim değişikliği ve doğal yaşamın korunmasının her geçen gün daha da önemli hale geldiğini belirterek Karakavak'ın artık resmi olarak "Leylek Köyü" olarak tanımlandığını söyledi.

Ulu, proje kapsamında beş yıl içinde 500 leylek ve 100 şah kartalının halkalanmasının hedeflendiğini ifade ederek, göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanlarının bilimsel verilerle takip edileceğini dile getirdi.

Adım başı yumurta çıkınca köyün adını değiştirdiler! Tamamını ele geçirdiler 3

"DOĞA DOSTU ŞEBEKE DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ise enerji dağıtımının yanı sıra doğal yaşamın korunmasına da katkı sağlamayı önemsediklerini belirtti.

Ergin, kuş göç yollarının ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, doğa dostu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
yumurta Tekirdağ leylek köy
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