Adım başı yumurta çıkınca köyün adını değiştirdiler! Tamamını ele geçirdiler

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen Leylek Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 20 çift leyleğin yuva yaptığı mahallede iki gün sürecek etkinlik kapsamında doğa ve yaban hayatının korunmasına dikkat çekildi.

Festivale CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

YAVRU LEYLEKLER TEK TEK HALKALANDI

Etkinlik kapsamında DKMP ekipleri, yuvalardaki yavru leylekleri özenle alarak bilimsel takip amacıyla halkaladı. İşlemlerin ardından yavrular yeniden yuvalarına bırakıldı.

Çalışma, DKMP ile TREDAŞ'ın 2025 yılında başlattığı "Trakya'nın Kuşlarını Halkalıyoruz" projesi kapsamında yürütülüyor. Bugüne kadar yaklaşık 100 leylek ve 15 şah kartalı halkalanarak kayıt altına alındı.

HEDEF 5 YILDA 500 LEYLEK

DKMP 1'inci Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, iklim değişikliği ve doğal yaşamın korunmasının her geçen gün daha da önemli hale geldiğini belirterek Karakavak'ın artık resmi olarak "Leylek Köyü" olarak tanımlandığını söyledi.

Ulu, proje kapsamında beş yıl içinde 500 leylek ve 100 şah kartalının halkalanmasının hedeflendiğini ifade ederek, göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve yaşam alanlarının bilimsel verilerle takip edileceğini dile getirdi.

"DOĞA DOSTU ŞEBEKE DÖNÜŞÜMÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin ise enerji dağıtımının yanı sıra doğal yaşamın korunmasına da katkı sağlamayı önemsediklerini belirtti.

Ergin, kuş göç yollarının ve yaşam alanlarının korunmasına yönelik bilimsel çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, doğa dostu uygulamaların yaygınlaştırılması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.