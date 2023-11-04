ADIM FARAH 19. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE! Adım Farah hangi gün, bugün var mı? Fox TV yayın akışı

Adım Farah son bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Artık her hafta cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak olan Adım Farah, bu akşamki bölümde izleyicileri oldukça duygulandıracak. Yayınlanan fragmana göreFarah'ı oğluyla birlikte yaşadığı yerden kurtarmaya kararlı olan Tahir, Behnam'ın kasada tuttuğu görüntüyü alabilmek için sürpriz bir ismin yardımına ihtiyaç duyar. İşte Adım Farah 19. bölüm Fox TV canlı izle ekranı ve Fox TV yayın akışı
Adım Farah dizisi çarşamba akşamı izleyicileriyle buluşuyordu. Kanal ve yapım şirketinin ortak kararıyla dizi artık cumartesi akşamları yayınlanacak. Adım Farah Fox TV'de saat 20.00'de başlayacak.
Farah'ı oğluyla birlikte yaşadığı yerden kurtarmaya kararlı olan Tahir, Behnam'ın kasada tuttuğu görüntüyü alabilmek için sürpriz bir ismin yardımına ihtiyaç duyar. Kasadaki görüntüyü geri almaya çok yaklaşan Tahir beklenmedik bir durumla karşılaşırken, Farah da Behnam’ın evlilik sürpriziyle köşeye sıkışır. Ancak birbirlerinin aşkından güç alan Farah ve Tahir’in bu sefer Behnam’ın kazanmasına izin vermeye hiç niyetleri yoktur.
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Kamera Arkası
12:00 Adım Farah
14:00 Hudutsuz Sevda
16:30 Şahane Hayatım
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Adım Farah
23:45 Kirli Sepeti
02:30 Şahane Hayatım
04:45 Aşk Yeniden
05:15 Yaz Şarkısı