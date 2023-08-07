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Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 24 saatlik bir story için bakın ne kadar kazanıyor

07.08.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile yollarını ayırmasının ardından DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açan Demet Özdemir, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı. Şu sıralar tatilin tadını çıkaran Özdemir, Engin Akyürek ile başrolü paylaştığı Adım Farah dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizideki performansıyla çok konuşulan ünlü ismin sosyal medya kazancı ortaya çıktı. Özdemir'in 24 saatlik bir story için aldığı ücret ağızları açık bıraktı.

Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlendikten sonra kısa sürede boşanma kararı alan Demet Özdemir sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açan Özdemir, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk pozunu da paylaştı.

Fox Tv'de yayınlanan ve başrollerini Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah ile seyiricisiyle buluşan Özdemir, dizisi sezon finalindeyken Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri 2 filmiyle ekrana geldi.

Demet Özdemir 1

Buradaki performansıyla çok konuşulan güzel oyuncunun Şükrü Özyıldız ile yakınlaşma sahneleri olay oldu.

Demet Özdemir 2

Her yaptığı olay olan ve rol aldığı yapımlardaki başarısıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

Demet Özdemir 3

Ünlü oyuncunun ınstagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücret ağızları açık bıraktı.

Demet Özdemir 4

Güzel oyuncunun 15 saniyelik reklam ücretini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Özdemir, sosyal medya reklam paylaşımlarından tam tamına 200bin TL kazanıyor.

Demet Özdemir 5

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç sevgilisi

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