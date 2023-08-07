Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in sosyal medya kazancı dudak uçuklattı! 24 saatlik bir story için bakın ne kadar kazanıyor

Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle evlendikten sonra kısa sürede boşanma kararı alan Demet Özdemir sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak DJ Sergio ile yeni bir aşka yelken açan Özdemir, geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle ilk pozunu da paylaştı.

Fox Tv'de yayınlanan ve başrollerini Engin Akyürek ile paylaştığı Adım Farah ile seyiricisiyle buluşan Özdemir, dizisi sezon finalindeyken Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri 2 filmiyle ekrana geldi.

Buradaki performansıyla çok konuşulan güzel oyuncunun Şükrü Özyıldız ile yakınlaşma sahneleri olay oldu.

Her yaptığı olay olan ve rol aldığı yapımlardaki başarısıyla gündemden düşmeyen Demet Özdemir'in sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun ınstagram sayfasından yaptığı bir reklam paylaşımından aldığı ücret ağızları açık bıraktı.

Güzel oyuncunun 15 saniyelik reklam ücretini duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Özdemir, sosyal medya reklam paylaşımlarından tam tamına 200bin TL kazanıyor.



