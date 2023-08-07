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Fiyatı 518 TL'ye düştü! Rahatlık arayanların vazgeçilmezi Tommy Hilfiger terlikte indirim

07.08.2023 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarının vazgeçilmez parçası olan terlikler, rahatlık ve stil arayanların tercihi olmaya devam ediyor. Plajda, havuzda, balkonda, bahçede giymek için kaliteli bir terlik arıyorsanız Tommy Hilfiger Tommy Jeans Pool Slide Ess Terlik tam size göre! Kısa süreliğine 200 TL indirimle satışta olan bu terliği incelemeye ne dersiniz?

Fiyatı 518 TL'ye düştü! Rahatlık arayanların vazgeçilmezi Tommy Hilfiger terlikte indirim

Üstün konfora sahip, kaliteli, şık ve her tarza uygun bir terlik herkeste olmalı! Plajda, havuzda, günlük gezintilerde veya evde kullanabileceğiniz bir terlik, her ortamda kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Pratik kullanımıyla da sizi her zaman ve her yerde destekler. Yaz aylarında ihtiyacınız olan kaliteli bir terlik arayışındaysanız Tommy Hilfiger Tommy Jeans Pool Slide Ess Terlik aradığınız o terlik olabilir. Yumuşak ve esnek dokulu tabanıyla yürüyüşlerinizde ayağınıza adeta masaj etkisi yaratan bu terlikte kısa süreliğine %27 indirim başladı. Bu fırsatı değerlendirmek için acele edin.

Tommy Hilfiger Tommy Jeans Havuz Slide Ess Terlik

Adsız tasarım - 2023-08-07T110116.042

Minimal ve şık bir tasarıma sahip olan Tommy Hilfiger Tommy Jeans Havuz Slayt Ess Terlik, markanın logo detayları ile süslenmiştir. Üst kısım suni deri malzemeden yapılmıştır. Bu malzemeler ayakkabının hafif ve rahat olmasını sağlar. Dokulu ve kaymaz bir tabana sahiptir. Bu sayede ıslak zeminlerde bile güvenli bir kullanım sunar. Yumuşak iç tabanı ile ayakta rahatlık sağlar ve uzun süreli kullanımlarda ayağı yormaz. Havalandırma delikleri, ayakların nefes almasını sağlar ve terlemeyi önlemeye yardımcı olur. Havuz, sahil veya plaj gibi nemli ortamlarda kullanıma uygundur. Ayrıca günlük kullanımda da rahatlıkla tercih edilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat, çok beğendim."

  • "Harika!"

  • "Tam numaranızı alabilirsiniz, konforlu bir terlik."
Ürünü İncele

Kırmızı rengi de indirimde: Tommy Hilfiger Tommy Jeans Pool Slide ESS Terlik

Adsız tasarım - 2023-08-07T110316.846

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Beklediğim gibi kaliteli fakat aldığınızda numaranızdan 1 numara küçük alın. Ben 43 aldım, ayağıma büyük geldi."

  • "Çok çok iyi, rahat."
Ürünü İncele

Bu içerik 7 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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