Adım Farah'ın yıldızı Engin Akyürek'in eski hali şoke etti! Değişimini görenler gözlerine inanamıyor

Fox Tv'nin yeni dizisi Adım Farah'ta Demet Özdemir ile başrolleri paylaşan Engin Akyürek dizide Tahir karakterine hayat veriyor. Rol aldığı her yapımda başarısını gösteren Engin Akyürek'in eski halini görenler gözlerine inanamadı. Yakışıklı oyuncunun eski hali sosyal medyanın diline dolandı.

Kaçış, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı gibi dizilerle hafızalarımıza kazınan Engin Akyürek, başarılı kariyer yolculuğunu Adım Farah ile devam ettiriyor.

2004 yılında yayınlanan Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında erkeklerin birincisi olan Engin Akyürek'e sektörün kapıları açılmış oldu. Akyürek ilk olarak Yabancı Damat dizisinde rol aldı.

Yabancı Damat'ta Kadir karakterine hayat veren Engin Akyürek'in o günlere ait fotoğrafları tartışma yarattı.

Yakışıklı oyuncu Akyürek'in kepçe kulak ameliyatı yaptırdığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Oyuncunun o günlerde çekilen fotoğraflarıyla yeni görüntüsü karşılaştırıldı ve Akyürek'in "Kepçe Kulak Ameliyatı" geçirdiği iddia edildi.

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015’te "En İyi Aktör" seçildi ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday oldu.



