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Adını Feriha Koydum'un Cansu'su göğüs dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

29.05.2023 23:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisi oyuncularının son halleri sık sık gündem oluyor. Dizide Cansu karakterine hayat veren Sedef Şahin de bu isimlerden biri. Son hali çok konuşulan Şahin sütyensiz poz verdi.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su göğüs dekolteli poz verdi! Son hali adeta büyüledi

Oyuncuları arasında Çağatay Ulusoy, Hazal Kaya, Sedef Şahin gibi isimlerin yer aldığı Adını Feriha Koydum unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Dizinin dikkat çeken isimlerinden olan Sedef Şahin, Cansu karakterini canlandırıyordu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu göğüs dekolteli pozuyla adeta büyüledi.

adını-feriha-koydum-cansu-sütyensiz-poz-verdi

Yayınlandığı dönemde sevilen diziler arasında yer alan Adını Feriha Koydum’da rol alan Şahin, Feriha’nın arkadaşı Cansu’ya hayat veriyordu.

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Şimdilerde 31 yaşında olan Şahin sosyal medya hesabından sık sık cesur pozlarını paylaşıyor.

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Ünlü ismin pozlarına adeta beğeni ve yorum yağıyor. Son paylaşımına “Beyaz bir sayfa” notunu düşen Şahin’in takipçileri “Beyaz yakışmış”, “Çok güzel”, “Çok zarif” yorumunda bulundu.

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Çeşitli reklamlar, kataloglar ve dizilerde rol alan Şahin Belalı Baldız dizisinde hayat verdiği Yeşim karakteri ile ün kazandı.

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Ünlü ismin rol aldığım yapımlar arasında Acil Aşk Aranıyor, Diriliş Ertuğrul ve Demir Kadın: Neslican da bulunuyor.

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