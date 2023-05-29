Fiyatı 1048 TL'ye düştü! Stanley termosta %20'ye varan indirim

Piknik, kamp ve açık hava aktivitelerinde sıcak veya soğuk içeceklerinizi en uzun süre koruyacak bir termos arıyorsanız, Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos tam size göre! Üstün vakumlu yapısı ile içeceklerinizin ısısını uzun saatler koruyan termos, paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmasıyla öne çıkıyor. Kullanıcıların tam not verdiği Stanley Klasik Vakumlu Termos kısa süreliğine indirimde! Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz: Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos 1 LT

Ürün özellikleri

Paslanmaz çelik malzemeden yapılmıştır, uzun ömürlü ve dayanıklıdır.

Vakumlu yapısı sayesinde içerideki sıcak ya da soğuk içeceklerin sıcaklığı uzun süre korunur.

Çift duvarlı vakumlu yapısı terleme yapmadığı ve dışarıya ısı geçirmediği için kullanımı kolaydır.

Damlatmayı önleyici özelliği bulunur.

Termosun kapağı kolay açılabilen bir tasarıma sahip.

Sağlam taşıma kolu sayesinde kolayca taşınır.

İç hacmi geniş olduğu için her türlü içeceği içebilirsiniz.

Camping, piknik, seyahat gibi tüm açık hava aktivitelerinde kullanıma uygun.

Kullanıcı yorumları

"Termos gerçekten çok sağlam ve dayanıklı. Uzun yıllar boyunca kullanabileceğimden eminim."

"İlk defa böyle bir termos kullanıyorum ve gerçekten sıcaklığı uzun süre koruyor. Soğuk içecekleri de aynı şekilde soğuk tutuyor."

"Kapağı kolay açılıyor ve damlatma yapmıyor. Taşıma kolu ise gayet rahat ve sağlam."

"İç hacmi oldukça geniş, dolayısıyla tam anlamıyla bir piknik veya kamp yaparken içeceklerimizi orada muhafaza etmek mümkün."

"Fiyatı biraz yüksek ama gerçekten kaliteli bir ürün olduğu için kesinlikle değer."

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