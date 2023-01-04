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Spor yaparken işinize yarayacak, şık bir aksesuar olarak da kullanabileceğiniz akıllı bileklikler

03.01.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı bileklikler, fonksiyonel özelleri sayesinde teknoloji severler tarafından ilgiyle karşılanan ürünler arasında yer alıyor. Siz de hem spor yaparken kullanabileceğiniz hem de kombinlerinizi şık bir şekilde tamamlayacak akıllı bileklik arayışındaysanız doğru yerdesiniz! İçinde birçok uygulamayı barındıran, yüksek teknoloji ürünü, birbirinden şık ve kullanışlı akıllı bileklik listemize göz atarak aradığınız ürünü anında bulabilirsiniz.

Spor yaparken işinize yarayacak, şık bir aksesuar olarak da kullanabileceğiniz akıllı bileklikler

Akıllı bileklikler; sportif aktivitelerin takibinden uyku analizine, mesaj ve çağrı bildirimlerini görüntülemeden adım saymaya kadar birçok görevi başarıyla yerine getiriyor. Birbirinden kullanışlı işlevleri olan akıllı bileklerin bazı modelleriyse isteğinize bağlı olarak özelleştirilebiliyor. Siz de günlük hayatınızı kolaylaştıracak bir akıllı bilekliğe ihtiyaç duyuyorsanız listemizdeki modellere göz atabilirsiniz.

1. Büyük ekran tasarımıyla: Xiaomi Smart Band 7 Akıllı Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

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Xiaomi Smart Band 7 Akıllı Bileklik ideal büyüklükteki ekranıyla bütün detayları kolayca takip etmenizi sağlar. Her zaman açık ekran modu sayesinde her istediğinizde tarih ve saati görebilmenize imkân tanır. Yüzden fazla spor modu desteği sunan unisex bileklik, uyku düzeninizi en doğru şekilde izler. Siz de hem şık hem işlevsel bir akıllı bilekliğe sahip olmak istiyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz.

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2. Su geçirmez özelliğiyle: Honor Band 5 Akıllı Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

Honor Band 5 Akıllı Bileklik'i 5 ATM su geçirmezlik derecesi sayesinde bütün sporlarda olduğu gibi su sporları yaparken de güvenle kullanabilirsiniz. Çağrı görüntüleme ve reddetme özelliğiyle hiçbir aramayı kaçırmazsınız. Cihazınızla fotoğraf çekebilir, SMS ve uygulama bildirimlerini görüntüleyebilirsiniz. Uyku takibi, kalp atış hızı ölçme, kalori hesaplama ve adım sayma özellikleri bulunan bilekliği siz de daha fazla zaman kaybetmeden denemelisiniz.

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3. İki haftalık pil ömrüyle: HUAWEI Band 6 Akıllı Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

HUAWEI Band 6 Akıllı Bileklik iki haftaya kadar dayanan pil ömrüyle öne çıkar. Ultra geniş, çerçevesiz ekranıyla hem kolay kullanım sağlar hem şık bir görünüm sunar. Profesyonel sağlık takibi yapan cihazın 5 ATM yüksek su geçirmezlik özelliği bulunur. Kadın erkek binlerce kullanıcının beğenisini kazanan ve çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı bilekliğe siz de şans vermeye ne dersiniz?

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4. Dayanıklı ve hafif tasarım: Samsung Galaxy Fit2 Akıllı Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

Dayanıklı ve hafif tasarıma sahip Samsung Galaxy Fit2 Akıllı Bileklik, günlük hayatınıza şık ve sağlıklı bir dokunuş yapar. Akıllı bileklikle stres seviyenizi takip edebilir ve spor verilerinizi kaydedebilirsiniz. Şarjı, kullanımınıza göre 15 ila 21 güne kadar dayanır. Ayrıca cihazla uyku geçmişinizi izleyebilirsiniz. Böylece ihtiyaç duyduğunuz anda sağlığınız için bu verileri kullanabilirsiniz.

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5. Menstrüel döngü takibi özelliğiyle: Fitbit Luxe Akıllı Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

Fitbit Luxe Akıllı Bileklik ile menstrüel döngü ve uyku takibi yapabilir, stres yönetimi araçlarını kullanarak stres seviyenizi normal sınırda tutabilirsiniz. 7/24 kalp atış hızınızı izleyen saatle sağlığınızı kontrol altına alabilirsiniz. Telefonunuza ihtiyaç duymadan çağrı, mesaj ve bildirimlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Cihazın üç farklı renk seçeneği arasından stilinize en çok uyanı tercih edebilirsiniz.

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6. Kişiselleştirilmiş kadran tasarımıyla: HONOR Band 6 SmartWatch Fitness Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

HONOR Band 6 SmartWatch Fitness Bileklik kişiselleştirilmiş kadran tasarımıyla tarzınızı tam olarak yansıtır. Kanınızdaki oksijen seviyesinden nabız sayınıza ve adım izlemeye kadar bütün ölçümlerinizi detaylı şekilde yapar. 5 ATM su geçirmezlik derecesi sayesinde bütün hava koşullarında ve su sporlarında tercih edilebilir. Siz de göz alıcı tasarımının yanı sıra profesyonel bir akıllı bilekliğe sahip olmak istiyorsanız aradığınız ürün tam karşınızda!

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7. Suya dayanıklı bir model: M4 Smart Watch Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

Suya dayanıklı M4 Smart Watch Bileklik tüm gün aktivite takibinizi yapar. Minimal tasarımıyla günlük kombinlerinize uyum sağlar. 0,96 inç TFT renkli dokunmatik ekranı, tercihinize göre özelleştirilebilir. Ekonomik fiyatıyla da tercih sebebi olan akıllı bileklik, yaklaşık 200 farklı dilde kullanılabilir. Siz de cihazı bir kere denedikten sonra bileğinizden çıkarmak istemeyeceksiniz!

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8. Kişisel antrenörünüz: Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

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Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik, profesyonel spor moduyla bileğinizdeki kişisel antrenörünüz olacak! Telefonunuzun kamerasını uzaktan kontrol etmenize imkân sağlayan cihazın kronometre, çalar saat, zamanlayıcı, etkinlik hatırlatıcı gibi hayatınızı kolaylaştıracak birçok özelliği bulunur. Sağlığınızı da kontrol altında tutmanıza yarayacak ürün, en beğenilen ve sık tercih edilen akıllı bileklik seçenekleri arasında yer alıyor.

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9. Sıra dışı kordon tasarımıyla: Honor Band 4 Akıllı Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

Honor Band 4 Akıllı Bileklik sıra dışı, çift renkli kordon tasarımıyla dinamizmi stiline yansıtmak isteyenler için harika bir seçenek! Honor Band 4, iyileştirilmiş teknolojisi sayesinde bütün ölçümleri daha yüksek doğrulukta yapar. Normal kullanımda iki hafta, az kullanımda üç haftaya kadar pil ömrü bulunan cihazı sürekli olarak şarj etmek zorunda kalmazsınız. Siz de hem kalitesiyle hem tasarımıyla diğer cihazlardan ayrılan ürünü mutlaka denemelisiniz!

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10. Bütçe dostu bir seçenek: Polosmart PSSW09 Smartstep Akıllı Bileklik

Hem spor yaparken işinize yarayacak hem de şık bir aksesuar olacak akıllı bileklik çeşitleri

Bütçe dostu bir seçenek olan Polosmart PSSW09 Smartstep Akıllı Bileklik, özel şarj kablosuyla ön plana çıkar. Adım sayımından kalori ölçümüne, hava durumu gösteriminden müzik kontrolüne kadar birçok özelliğe sahip cihaz, titreşimle uyarı verir. İki saatte tam şarj olan cihazın pili üç dört güne kadar dayanır. Siz de görünümüyle kombininize fark katacak, işlevsel bir ürüne ihtiyaç duyuyorsanız akıllı bilekliği mutlaka denemelisiniz.

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