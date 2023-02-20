Adıyaman'da 12 gece geçiren Mahsun Kırmızıgül o anları anlattı! ''Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım...'

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak iki büyük deprem meydana geldi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük hasarlara ve can kayıpların yaşanmasına neden oldu. Depremin ilk günlerinden beri yardım ulaştırmak için afet bölgeleri için çalışan ünlü şarkıcı, yönetmen ve oyuncu Mahsun kırmızıgül’den yürek burkan bir paylaşım geldi...

12 gündür Adıyaman’da olan Kırmızıgül, son olarak duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Adıyaman’da 12 gece enkazlarda, umut bekleyenlerin yanında, soğuk sokaklarda, çadırların yanında, parklarda, köylerde, mezralarda insanların acı dolu çığlıklarını dinledim. Ağladık ve sarıldık birbirimize. Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım. Bu felaketi ölene kadar unutamayacağım."

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Mahsun Kırmızıgül'ün bu paylaşımına teşekkür ve destek mesajları geldi. O yorumlardan bazıları şöyle;