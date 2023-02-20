MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adıyaman'da 12 gece geçiren Mahsun Kırmızıgül o anları anlattı! ''Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım...'

Adıyaman'da 12 gece geçiren Mahsun Kırmızıgül o anları anlattı! ''Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım...'

20.02.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor. 11 ilde yüküm yıkımlara neden olan depremin ardından ünlü isimlerde bölgeye giderek depremzedelere destek veriliyorlar. Bu isimlerden biri de Mahsun Kırmızıgül oldu. Kırmızıgül, depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Adıyaman'da 12 gece geçirdi ve o anları anlattı...

Adıyaman'da 12 gece geçiren Mahsun Kırmızıgül o anları anlattı! ''Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım...'

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli olarak iki büyük deprem meydana geldi. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük hasarlara ve can kayıpların yaşanmasına neden oldu. Depremin ilk günlerinden beri yardım ulaştırmak için afet bölgeleri için çalışan ünlü şarkıcı, yönetmen ve oyuncu Mahsun kırmızıgül’den yürek burkan bir paylaşım geldi...

12 gündür Adıyaman’da olan Kırmızıgül, son olarak duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Adıyaman’da 12 gece enkazlarda, umut bekleyenlerin yanında, soğuk sokaklarda, çadırların yanında, parklarda, köylerde, mezralarda insanların acı dolu çığlıklarını dinledim. Ağladık ve sarıldık birbirimize. Ben hayatımda bu kadar sarsılmadım. Bu felaketi ölene kadar unutamayacağım."

mahsun kırmızıgül

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Mahsun Kırmızıgül'ün bu paylaşımına teşekkür ve destek mesajları geldi. O yorumlardan bazıları şöyle;

  • Depremin ilk gününden beri insanların yanında olan Mahsun Kırmızıgül'ün tek bir kare fotoğrafı görülmedi. Onun tek kare yüzünü kimse göremedi. Canını parçaladı, reklam yapmadı.

  • Ben Adıyaman/Gölbaşında büyüdüm,ordakilerin sesi olduğun için sana minnettarım.

  • Allah senden razı olsun, sizin gibileri başımızdan eksik etmesin.

  • Teşekkürler! İyi ki varsınız.

  • Hiç birimiz unutmayacağız, tarihte unutmayacak. Seni de unutturmayacağız

  • Allah razı olsun. Adıyaman'ın sesi oldunuz. Adıyaman'ın sahipsizliğini unutmayacağım.

  • Biz senin sesinden sanatından çok karakterini biliyoruz,Allah senden razı olsun inşallah iyi ki varsın
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zehir zemberek sözler! “Aşağılık ve müfterisiniz”Zehir zemberek sözler! “Aşağılık ve müfterisiniz”
Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"Diyanet'in 'evlatlık' fetvasını duyunca çileden çıktı! "Siz kafayı mı yediniz?"
Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!Günlerdir göçük altındaydı... Taha Duymaz'dan acı haber geldi!
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman Mahsun Kırmızıgül ünlü şarkıcı ele gününde

En Çok Okunan Haberler

Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Erdoğan deprem bölgesine ziyareti öncesi Blinken'ı kabul etti

Erdoğan deprem bölgesine ziyareti öncesi Blinken'ı kabul etti

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Haluk Levent’e dolandırıcı diyen Deniz Akkaya tek tek açıkladı!

Ekipler deprem enkazında buldu! İçinden deste deste para çıktı

Ekipler deprem enkazında buldu! İçinden deste deste para çıktı

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

Enkaz altından çıkan yürek burkan vasiyet! "Bana bir şey olması durumunda..."

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.