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Adıyaman'da 45 derece yaz sıcağında çiğköfte buzla yoğruluyor...

Türkiye’nin en sıcak illerinden biri olan Adıyaman’da, kavurucu yaz sıcakları geleneksel lezzetleri de etkiliyor. Hava sıcaklığının 45 dereceye ulaştığı kentte, meşhur Adıyaman çiğköftesi bozulmasın diye artık buzla yoğruluyor. Soğutma sistemlerinin yetersiz kaldığı tezgahlarda, esnaf çözümü buz ekleyerek buldu. Bu yöntem sayesinde çiğköfte hem tazeliğini koruyor hem de sıcakta uzun süre dayanabiliyor.

Adıyaman'da 45 derece yaz sıcağında çiğköfte buzla yoğruluyor...

Türkiye’nin en sıcak illeri arasında yer alan Adıyaman’da, sıcaktan en çok gıda sektörü etkileniyor. Çiğköfte esnafı soğutma sistemi tezgahların yetersiz kalması nedeniyle çözümü buzda buldu.

Adıyaman da 45 derece yaz sıcağında çiğköfte buzla yoğruluyor... 1

Adıyaman’ın meşhur yemeklerinden çiğköfte için bunaltıcı sıcaklarda buzlu yöntem uyguluyor. Çiğköftenin sıcaklar nedeniyle bozulmasının önüne geçmek için buz ile çiğköfteler yoğuruluyor. Dakikalarca buz ile yoğrulan çiğköfte uzun süre sıcağa dayanabiliyor.

Adıyaman da 45 derece yaz sıcağında çiğköfte buzla yoğruluyor... 2

"ÇİĞKÖFTELERİMİZİ EK OLARAK BUZLA YOĞURUYORUZ"

Çiğköfte ustası Ahmet Arslantaş, "Çiğköftelerimiz, zaten hava 45 derece sıcaklık gösteriyor ama 50 derecenin üzerinde hissedilen bir sıcaklık var şuanda Adıyaman’da. Normalde çiğköfte tezgahları soğutmalı sistem oluyor. Şuan soğutma sistemleri yetersiz kaldığı için ek olarak buzla yoğuruyoruz çiğköftelerimizi. Herhangi bir mağduriyet yaşanmasın diye" dedi.

Adıyaman da 45 derece yaz sıcağında çiğköfte buzla yoğruluyor... 3

"ÇİĞKÖFTE SICAĞA DAYANIKLI BİR YEMEK DEĞİL"

Vatandaşlar ise "Çiğköfte sıcağa dayanıklı bir yemek değil. Geliyoruz buraya, ustamız ekstra soğutma sistemi olmasına rağmen içerisine buzda ilave ediyor. Daha ferahlatıcı bir tadı oluyor. En azından sıcak bir tat gelmiyor ağzımıza"

Adıyaman da 45 derece yaz sıcağında çiğköfte buzla yoğruluyor... 4

Sadece çiğköfteciler değil diğer esnaflarda aşırı sıcaklara karşı önlemler geliştiriyor. Birçok esnaf bunaltıcı sıcağa karşı işyerlerine su fıskiye sistemi kurarak müşterileri serinletiyor" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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