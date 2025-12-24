Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Adıyaman'da ilginç görüntü: 6 arkadaş tek tek yere yığılıp süründü!

İçerik devam ediyor

Adıyaman'da, 6 arkadaşın tek tek yere yığılıp sürünmeye başladı. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan olayda, 6 gencin madde etkisinde olduğu iddia edildi. Görüntüler, izleyenlerin şaşkınlığına neden oldu.

Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarına gelen 6 arkadaş, burada bir süre oturduktan sonra aniden ayaklandı. Ayakta sendeleyen 6 şahıs daha sonra iddialara göre aldıkları maddenin etkisiyle tek tek yere yığıldı.

KİMİ YERDE SÜRÜNDÜ, KİMİ HAREKET EDEMEDİ

Kimi yerde süründü kimi ise düştüğü yerden uzun bir süre hareket edemedi. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan o anlar, izleyenlerin ve görenlerin şaşkınlığına neden oldu.

Adıyaman da ilginç görüntü: 6 arkadaş tek tek yere yığılıp süründü! 1

Çevredeki vatandaşlar, olayın yaşandığı yere sürekli madde bağımlılarının geldiğini ve her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını dile getirdi.

VATANDAŞLAR SÜREKLİ KORKU İÇERİSİNDE

Vatandaşlar aynı zamanda denetimlerin yetersiz kaldığını ve bu nedenle madde bağımlılarının bölgede adeta elini kolunu sallayarak gezdiğini vurguladı.

Adıyaman da ilginç görüntü: 6 arkadaş tek tek yere yığılıp süründü! 2

Vatandaşlar, bu tür şahıslara yönelik bölgede çalışmaların yapılmasını istediklerini ve sürekli korku içerisinde kaldıklarını ifade etti.Kaynak: İHA

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 Aralık burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?24 Aralık burç yorumları: Bugün sizi neler bekliyor?
Epstein'e ait e-postalar dijital arayüzle erişime açıldıEpstein'e ait e-postalar dijital arayüzle erişime açıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman madde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan özel jet düştü

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Asgari ücret belli oldu, siyasilerden açıklamalar peş peşe geldi

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yendi!

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Şafak Sezer'le oynadığı film ortaya çıktı! Rolü sosyal medyayı salladı

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

Yeni asgari ücrete TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan ilk tepki

2026 asgari ücret zammı belli oldu

2026 asgari ücret zammı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.