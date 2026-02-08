Mynet Trend

Uçak taksi yoluna girdi! Pistte panik anları

Brüksel–Kopenhag seferini yapan yolcu uçağı, pist yerine taksi yolundan kalkışa başlayınca 125 km/s hızda son anda fren yaptı. Yolcuların “dehşet verici” diye anlattığı olay sonrası uçuş iptal edildi.

Çiğdem Berfin Sevinç

Brüksel’den Kopenhag’a gitmeye hazırlanan SAS Havayolları’na ait yolcu uçağında son anda faciadan dönüldü. Airbus A320neo tipi uçak, iddiaya göre pist yerine taksi yolundan kalkış yapmaya çalışınca pilot 125 km/s hıza ulaşıldığı anda sert fren yaptı.

YOLCULAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

165 yolcunun bulunduğu uçak, ani fren sonrası kısmen çim alana çıktı. Yolcular yaşananları “dehşet verici” olarak anlatırken, kabinde büyük panik yaşandı.

Olayda yaralanan olmazken uçuş iptal edildi. Yolcular gece yarısı uçaktan tahliye edildi ve alternatif seferlere alındı. SAS, yaşananları “olağan dışı bir durum” olarak nitelendirirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

