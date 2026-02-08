Mynet Trend

Cezaevinde çizdi: Ödül alıp para bile kazandı! O resim tartışma yarattı

“Dört yaşındaki çocuk çizer” denilen eskiz, Belmarsh Cezaevi’nden çıkıp platin ödül aldı. Mahkûma 100 sterlin kazandıran karar, sanat dünyasını ayağa kaldırdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Londra’daki Belmarsh Cezaevi’nde tutuklu bir mahkûmun yaptığı basit bir eskiz, Koestler Arts yarışmasında binlerce eser arasından seçilerek “platin” ödüle layık görüldü. Çizim sahibine 100 sterlin kazandırdı.

TARTIŞMA YARATTI

Geniş gözlü ve orantısız yüzlü figürü betimleyen “Portrait” adlı eser, jüri tarafından “en iyilerin en iyisi” olarak değerlendirildi. Ancak karar büyük tartışma yarattı.

Bazı sanatçılar çizimi “çocuk işi”, “naif” ve “amatör” bulurken, sosyal medyada “Bu resme ödül verilmesi sanatla dalga geçmek” yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
cezaevi para çizim ödül
