Adıyaman'da görme engelli kardeşler 60'ından sonra Kur'an-ı Kerim öğrendi

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'da görme engelli Bahri ve Bayram Tunç kardeşler, azmederek gittikleri kursta Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrendi.

Kent merkezinde yaşayan ve gençlik yıllarında görme yetilerini kaybeden 70 yaşındaki Bahri ve 65 yaşındaki Bayram Tunç, İl Müftülüğüne bağlı Abdullah Bin Ümmü Mektum Görme Engelliler Kur'an Kursuna katıldı.

Braille alfabesiyle yazılan Kur'an-ı Kerim'de kısa sürede ilerleme kaydeden kardeşler, şu an tilavet eğitimi görüyor. Azmederek Kur'an-ı akıcı okumayı öğrenen kardeşlerin en büyük hayali ise ileride çok iyi bir hafız olabilmek.

Kardeşlerden Bahri Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin en büyük hayali olduğunu, bu hayaline ulaşmak için de çok çalıştığını söyledi.

Kursa bir hocanın tavsiyesiyle başladığını anlatan Tunç, "Kursun kapısından içeriye ilk ayak bastığım an beni bir heyecan, bir sevgi sardı ve içime bir huzur girdi. Kurs eğitimi bana ve kardeşime çok faydalı oldu. Ben kurstan memnun kaldıktan sonra görme engelli olan Bayram kardeşimi de alıp getirdim, çok memnunuz." dedi.