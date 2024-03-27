Entübe haberi üzmüştü! Kadir İnanır'ın doktoru açıkladı

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart sabahı rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmıştı. Türk sinemasının usta oyuncusu İnanır'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

İYİ HABER GELDİ

Sanatçı Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

'İLETİŞİM KURABİLİYOR'

Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

ÜÇ YIL ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU

2021 yılında Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilmişti. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan ünlü oyuncu, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. İnanır, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.