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Entübe haberi üzmüştü! Kadir İnanır'ın doktoru açıkladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.03.2024 14:22
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Beyninde pıhtı atması sonucu geçtiğimiz pazar günü bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedbir amaçlı entübe edilen Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama geldi. Prof. Dr. Necdet Sağlam Kadir İnanır'ın son durumunu açıkladı.

Entübe haberi üzmüştü! Kadir İnanır'ın doktoru açıkladı

Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart sabahı rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmıştı. Türk sinemasının usta oyuncusu İnanır'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

KAİDR İNANIR

İYİ HABER GELDİ

Sanatçı Kadir İnanır'ın uyandırıldığını açıklayan Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, "Bilinci açık, mesajlara gülümseyerek cevap verdi" dedi.

inanır

'İLETİŞİM KURABİLİYOR'

Sağlam, "İletişim kurabiliyor, cevap veriyor. Konuşmayla ilgili bir sıkıntı olmayacak ama şu an konuşmak için yorgun" diye konuştu.

İNANIR

ÜÇ YIL ÖNCE AMELİYAT OLMUŞTU

2021 yılında Muğla'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilmişti. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan ünlü oyuncu, başarılı geçen ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı. İnanır, bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu.

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