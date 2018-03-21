Adnan Oktar'ın kediciği Ceylan Özgül'ün firar etmesi ilk olay değil

Görünen o ki, bu grupta on yıllardır değişen bir şey yok.

Görünen o ki, bu grupta on yıllardır değişen bir şey yok. Yıllar önce de bir genç kız buradan kaçıp kurtulmaya çalışmıştı. Oktar ve adamları kızın peşine düşmüş, tehditler, şantajlar, kamera kayıtlarıyla kızı geri döndürmeye çalışmışlardı.

Adnan Oktar denilen kişinin yanındaki kızlardan biri kaçmış ve Oktar’la ilgili zehir zemberek açıklamalar yapmış.

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Adnan Oktar ve kedicikleriyle ilgili son yaşanan olayı yazdı. Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar'ın yanından pijama ile firarının ilk olay olmadığını yazan Altaylı, pekçok kişinin hatırlamadığı benzer olaya dikkat çekti.

Yıllar önce de bir genç kız buradan kaçıp kurtulmaya çalışmıştı.

Oktar ve adamları kızın peşine düşmüş, tehditler, şantajlar, kamera kayıtlarıyla kızı geri döndürmeye çalışmışlardı.

Kız karakterli çıkmış, geri dönmek bir yana Oktar’a karşı dava açmıştı.

Ancak bu kez de Oktar, genç kızın avukatını ya parayla satın almış ya da tehditlerle sindirmiş ve kızı avukatsız bırakmıştı.

Bunun üzerine yıllardır bu Adnancılarla mücadele eden sevgili avukatım Rezzan, bu kızın avukatlığını bilabedel üstlenmişti.

O kızın anlattıkları ile bugün olan biten hep aynı.

Diyeceksiniz ki: “Kimdi bu kız?”

Bildiğim kadarıyla şimdi evli barklı, çoluk çocuğa karıştı.

Adını vermem doğru olmaz.