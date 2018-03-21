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Adnan Oktar'ın kediciği Ceylan Özgül'ün firar etmesi ilk olay değil

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın kediciği Ceylan Özgül'ün kaçması gündeme bomba gibi düştü. Meğer bu ilk değilmiş...

Adnan Oktar'ın kediciği Ceylan Özgül'ün firar etmesi ilk olay değil

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde Adnan Oktar ve kedicikleriyle ilgili son yaşanan olayı yazdı. Ceylan Özgül'ün Adnan Oktar'ın yanından pijama ile firarının ilk olay olmadığını yazan Altaylı, pekçok kişinin hatırlamadığı benzer olaya dikkat çekti.

İşte o yazı:

Adnan Oktar denilen kişinin yanındaki kızlardan biri kaçmış ve Oktar’la ilgili zehir zemberek açıklamalar yapmış.

Açıklamalara bakınca esir kampında kalmış gibi görünüyor.

Adnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalarAdnan Oktar'dan kaçan kedicik Ceylan Özgül'den önemli açıklamalar

Tek başına dışarı çıkmak yasakmış, alışverişe gitmek yasakmış, fikir beyan etmek yasakmış, kadıncağız yeni TL’yi görmemiş bile.

Hayattan öylesine koparılmışlar.Şimdi henüz kaçmamış olanlar, kaçana veryansın edip yalancılıkla suçluyorlar.

Görünen o ki, bu grupta on yıllardır değişen bir şey yok.
Yıllar önce de bir genç kız buradan kaçıp kurtulmaya çalışmıştı.
Oktar ve adamları kızın peşine düşmüş, tehditler, şantajlar, kamera kayıtlarıyla kızı geri döndürmeye çalışmışlardı.

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ADNAN OKTAR VE ADAMLARI KIZIN PEŞİNE DÜŞMÜŞ

Görünen o ki, bu grupta on yıllardır değişen bir şey yok.

Yıllar önce de bir genç kız buradan kaçıp kurtulmaya çalışmıştı.

Oktar ve adamları kızın peşine düşmüş, tehditler, şantajlar, kamera kayıtlarıyla kızı geri döndürmeye çalışmışlardı.

Kız karakterli çıkmış, geri dönmek bir yana Oktar’a karşı dava açmıştı.

Ancak bu kez de Oktar, genç kızın avukatını ya parayla satın almış ya da tehditlerle sindirmiş ve kızı avukatsız bırakmıştı.

Bunun üzerine yıllardır bu Adnancılarla mücadele eden sevgili avukatım Rezzan, bu kızın avukatlığını bilabedel üstlenmişti.

O kızın anlattıkları ile bugün olan biten hep aynı.

Diyeceksiniz ki: “Kimdi bu kız?”

Bildiğim kadarıyla şimdi evli barklı, çoluk çocuğa karıştı.

Adını vermem doğru olmaz.

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